Кандидатура премьера, война и коррупция: Зеленский прокомментировал экзит-полы

Зеленский посетовал, что 73% ему нравятся больше, чем 44% / Фото: Facebook/Марина Шашкова

Президент Украины Владимир Зеленский после обнародования первых результатов эксзит-полов заявил, что победа партии Слуга народа позволит успешно реализовать все законодательные инициативы.

Во время пресс-конференции в штабе Слуги народа гарант поблагодарил украинцев за выбор его политической силы.

"73% (73,22% голосов избирателей Зеленский получил во втором туре президентских выборов - ред.) было лучше, но мы благодарны, и, честно говоря, я лично, и каждый из нас, мы благодарны народу Украины за поддержку", - сказал он.

Зеленский отметил, что приоритетом нового парламентского большинства будет прекращение войны на Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.

Глава государства пообещал, что в новоизбранной Раде одним из первых будет принят закон об импичменте президента.

Зеленский пригласил лидера партии Голос Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте. Также гарант отметил, что в кресле премьера он видит квалифицированного специалиста в сфере экономики и непременно новое лицо в украинской политике.

Местным советам президент рекомендовал не расслабляться, поскольку впереди много работы и еще предстоят выборы на местах.

Напомним, первые результаты экзит-полов опубликованы сразу после прекращения голосования.