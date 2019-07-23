"Яркие и интересные": что известно про будущих премьере и спикере Рады

Должность премьера может занять бывший замглавы Нацбанка и представитель нашей страны в Международном валютном фонде — Владислав Рашкован. Об этом пишут СМИ. До этого вероятным главой правительства называли главу Нафтогаза Андрея Коболева, которого якобы очень хотят видеть в этом кресле американские партнеры. Также, фигурировали кандидатуры директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко, секретаря СНБО и экс-министра финансов Александра Данилюка и бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса.

В Слуге народа говорят, что разговоры о назначениях должность премьер-министра – не более, чем слухи.

"Для назначения кого-либо на эту должность еще не сложились политические обстоятельства. Вообще, я настолько часто слышал подобные сплетни на встречах с избирателями, что складывается впечатление, будто эта тема специально подогревается. Сама по себе она бы так долго не жила", - сказал Главреду руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", кандидат от Слуги народа Богдан Яременко.

Читайте такжеРезультаты выборов: куда делись 25% Порошенко и почему Вакарчук упустил свой шансПо его словам, в Украине есть несколько людей, которые обладают подобными амбициями и претендуют возглавить Кабмин.

"И, понимая, что политический расклад скоро сложится, выборы закончатся, будет сформирована коалиция и начнется назначение премьер-министра, они распространяют эти разговоры, чтобы добиться нужных им результатов", - уточнил Яременко.

Но допускает, что все эти слухи вокруг премьерской должности – не более чем пиар и информационные вбросы.

"Эти слухи распускают либо те, кто хочет распространить подобную информацию о себе, либо оппоненты, которые надеются на негативную реакцию на конкретную кандидатуру. Пока что подобные вбросы не стоят анализа. Через день-два, когда мы будем понимать композицию парламента, начнутся переговоры на эту тему при участии пропрезидентской политической силы. Только тогда можно будет рассчитывать услышать какие-то реальные комментарии. Сейчас это просто "белый шум", - говорит эксперт.

Главных претендентов на эту должность можно назвать несколько, не задумываясь.

"И среди депутатов (например, Юлия Тимошенко заявляет, что она претендует на эту должность), и среди не депутатов. Украина богата на таланты высоких руководителей. У нас нет нехватки в кандидатах. Но некоторые допускают информационный фальстарт в этой гонке", - резюмирует Богдан Яременко.

Читайте такжеПочему Слугу народа и Голос ждет скандальный бракПолитолог Александр Кочетков считает, что в любом случает Владимир Зеленский лично захочет назначить главу правительства.

"Он отвечает перед страной, поэтому хочет оставить за собой право видеть на этой должности того, кого он хочет. Но у Слуги народа нет не то что кандидатуры премьера, у него нет достаточного количества людей, которые просто понимают, как функционирует государственные аппарат и система. В его команде таких два-три десятка наберется, не больше. И в середине Слуги народа никто, и даже Зеленский, сейчас не ищет такого человека", - сказал Кочетков Главреду.

И добавляет, что новый президент задумывается над тем, чтобы пригласить людей со стороны.

"Кого-то из варягов, из заграницы, или поискать по стране хороших экономистов. А в самой партии сейчас есть политические неофиты, они могут быть определенной силой, которая будет двигать к обновлению власти как такой. Но исполнителем сложных вопросов, особенно в экономике, связанными с возвращением долгов, при сумасшедшем давлении на нас со стороны России и европейцев, необходим политический тяжеловес", - говорит Кочетков.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проигралЧто касается спикера будущего парламента, то вероятной кандидатурой на этот пост в СМИ назвали лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

Директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорит, что это должность должен занять очень яркий человек, а таких в Слуге народа нет, за исключением Зеленского.

"Наверное, не будет спикериады – процедуры выбора главы ВР, потому что набранные Слугой народа голоса, позволяют ей провести любого своего кандидата. Тут не надо ничего выдающегося. У самой партии нет ярких людей, кроме Зеленского. Но мне кажется, что после Андрея Парубия любой будет выглядеть ярким и интересным", - говорит Небоженко.