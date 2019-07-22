Политолог объяснил, чем опасен политический брак неопытного Голоса и Слуги народа

22 июля 2019, 14:12

Партии Зеленского придется с кем-то объединятся - либо с Голосом, либо с Батькивщиной.

Рада
Партии Зеленского придется искать союзника в Раде / УНИАН

Очень часто в избирательных кампаниях лидер гонки вступает в очень жесткий политологический конфликт со второй позицией. И поэтому работает над созданием коалиции партиями, которые прошли в Раду, заняв третью и четвертую ступеньки, рассказал в комментарии Главреду политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

По его словам, партии Владимира Зеленского придется с кем-то объединятся - либо с Голосом, либо с Батькивщиной.

"Может быть на каком-то этапе это будет брачный период. И если хватит ума Слуге народа, то объединятся все трое, что будет выглядеть, как освежение парламента. Если же Слуга народа решит взять в союз неопытный Голос вместо опытной Батькивщины, и будет там руководить, то к Новому году у этих сил наступят первые тяжелые времена, несмотря на легкость парламентского брака. Потому что они все равно представляют разные идеологические течения", - объяснил Небоженко.

По мнению политолога, Слуга народа и Голос - это не просто восточная и западная Украины, а серьезный геополитический выбор, где одни ориентированы чисто на Запад, а другие хотят найти общий язык если не с Россией, то с восточной Европой. И это будет очень сложно.

Читайте такжеКак Порошенко будет портить нервы Зеленскому, и почему Вакарчук на самом деле проиграл"В случае, если Слуга народа сама сформирует большинство, то это конечно очень опасно – ее должен возглавить очень сильный лидер такой фракции. Кроме того, у такого человека должны быть очень хорошие человеческие и бизнес-отношения с главой Верховной Рады. Нужно понимать, что Слуга народа даст Украине и нового спикера, а парламентское большинство должно иметь нового лидера. А это очень важный момент – как они будут выяснять отношения друг с другом. А выяснение начнется через месяц", - подчеркнул Небоженко.

Политолог также обратил внимание, что если Слуга народа сформирует коалицию исключительно своими силами, то никакого риска для страны нет.

"Это означает только то, что они берут на себя всю полноту ответственности, и вся огромная мощная машина критики к октябрю-ноябрю даст о себе знать, и будет давить на Верховную Раду не только морально, но и физически.

Да, это удобно для принятия решений. Но это значит, что улица и оппозиция не будут иметь права голоса, и соответственно начнет радикализироваться критика", - резюмировал Небоженко.

Напомним, ранее в Центризбиркоме обработали более 60% протоколов. Слугу народа поддержали 42,52% (3 684 300) пришедших на избирательные участки украинцев.

Также ранее стало известно, кто из одиозных политиков не попал в парламент.

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