Слуга народа оторвалась от конкурентов: в Центризбиркоме обработали более 60% протоколов

22 июля 2019, 13:39

В ЦИК продолжают неутомимо считать протоколы с прошедших накануне досрочных выборов в Верховную Раду.

ЦИК
Центризбирком / УНИАН

По данным обработки 62,48% протоколов, президентская политическая сила, партия Слуга народа, надежно укрепилась на первом месте на досрочных парламентских выборах.

Как следует из информации, опубликованной на официальном интернет-портале Центральной избирательной комиссии, Слугу народа поддержали 42,52% (3 684 300) пришедших на избирательные участки украинцев.

Партию Оппозиционная платформа – За жизнь поддержали 13.01% (1 127 457).

Партию Европейская солидарность – 8.52% (738 346).

Партию Батькивщина - 8.02% (694 820).

Партию Голос – 6,30% (545 889).

Другие политические силы поддержали менее 5% избирателей.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду.

Национальный экзит-пол продемонстрировал, что результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть следующим образом: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.  

Позднее в ЦИК озвучили − явка на внеочередных парламентских выборах составляет 49,84% избирателей.

Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты

По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

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