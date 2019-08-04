"Слуги народа" возглавят ключевые комитеты Рады: СМИ назвали фамилии

4 августа 2019, 08:25

Главой комитета по вопросам прав человека может стать не член партии Слуга народа, узнали журналисты.

Выборы 2019 - Главные комитеты нового парламента возглавят члены партии Слуга народа
Главные комитеты нового парламента возглавят члены партии Слуга народа / УНИАН

Члены победившей на выборах партии президента Владимира Зеленского Слуга народа возглавят главные комитеты Верховной Рады IX созыва.

Другие политсилы, попавшие в новый парламент, могут претендовать на то, что их представители станут главами, в частности, комитета по вопросам прав человека и комитета по реинтеграции, сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.

Кто из партии Слуга народа может возглавить ключевые комитеты:

  • Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем Денис Монастырский;
  • Комитет по вопросам евроинтеграции - депутат Мария Мезенцева;
  • Комитета по вопросам транспорта - эксперт по вопросам внедрения информационных технологий Владислав Криклий;
  • Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - эксперт в области реформирования судебной системы Ирина Венедиктова;
  • Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны - директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич;
  • Комитет по вопросам бюджета - почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев;
  • Комитет по вопросам иностранных дел - бывший генконсул в Стамбуле, глава фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко;
  • Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады - адвокат Сергей Кальченко.

Напомним, в Украине 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду 2019. Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по спискам партий и установила официальные результаты избирательной гонки в общегосударственном многомандатном округе.

По данным ЦИК, больше всего голосов избирателей набрала партия Слуга народа - 43,16%, кроме нее в Раду IX созыва прошли еще четыре партии - Оппозиционная платформа - За жизнь, ВО Батькивщина, Европейская солидарность и Голос. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада комитеты Слуга народа Богдан Яременко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:25
"Сядут все": какие приговоры ждут кандидатов, скупавших голоса на выборах
09:22
"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фото Фото
09:20
Паскаль победил Брауна и завоевал титул временного чемпиона WBA Видео
09:00
Снесенные авто, подтопленные дома, смерчи: на Одесчине "набедокурила" стихия Фото Видео
08:40
Неадекватный Путин, или почему Кремль сам напросился на новые санкции мнение
08:25
"Слуги народа" возглавят ключевые комитеты Рады: СМИ назвали фамилии Видео
08:09
Протесты в Москве: задержаны 828 человек - изъяли телефоны, скрыли количество пострадавших Видео
07:38
Политические джунгли: почему Зеленский не уволит Богдана мнение
07:30
Кровавая бойня в США: 21-летний фанатик из автомата Калашникова убил 20 людей в торговом центре Видео
06:55
Королевский развод: астролог дал прогноз ко дню рождения Меган Маркл
06:51
Дорогие будущие депутаты, закройте рот и займитесь делом мнение
05:50
Магнитные бури в августе-2019: эксперт рассказала, как уберечься Видео
05:17
Диетолог объяснила, с чем хорошо сочетается молоко Видео
04:01
Хороший секс и защита от рака: исследователи раскрыли пользу арбуза Видео
03:53
Известный велогонщик разбился на тракторе
03:40
Врач назвала правила для секса во время месячных
02:56
Названа специя, способная побороть диабет и ожирение
02:37
Ученые назвали снижающую давление полезную кашу
02:34
"Какие набухлые вишни!": Леся Никитюк завела сеть глубоким декольте
02:22
UFC on ESPN 5: Ковингтон победил Лоулера и другие результаты боев Видео
01:30
СМИ рассказали, кто возглавит Слугу народа вместо Разумкова Видео
01:26
"В Зените я кайфую" - экс футболист Шахтера Ярослав Ракицкий
00:55
Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Видео
00:14
Мария Магдалина 2019: великая тайна святой и что нельзя делать в этот праздник Видео
00:02
Стрельба в торговом центре Техаса: свыше 10 погибших и 30 раненых Фото Видео
03 августа, суббота
23:29
Мэр Днепра предупредил горожан о вероятном стихийном бедствии
23:02
Владелец сафари-парка в Крыму пояснил слова о передаче Сибири немцам
22:37
Экс-беркутовец Кусюк участвует в разгоне протестующих в Москве Видео
21:59
Польский боксер Давид Костецки покончил с собой
21:55
В России готовы принимать очередные санкции США
21:24
От 19 до 800 грн: КИУ назвал стоимость голоса избирателя для партии Видео
21:21
"Не виделись c инаугурации": Зеленский рассказал о долгожданной встрече с родителями Видео
20:55
Прогулы и договорняки: Зеленский рассказал, что говорил "слугам народа" Видео
20:40
Как после Чернобыля: ученые нашли мегарадиационные острова
20:37
Португальский тренер поплатился за желание вытянуть ноги в самолете
20:11
"Хоть в лепешку разбейтесь": украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
20:07
Хабиб Нурмагомедов продлил контракт с менеджером
19:55
Самолет США провел разведку у берегов аннексированного Крыма
19:33
Эксперт оценил профессиональные качества вероятного генпрокурора
19:24
"Общаемся с обществом без журналистов": Богдан рассказал о своей "отставке" Видео
19:09
В Карпатах ищут 14-летнюю девочку: ребенок вышел на связь
18:48
Против Порошенко инициируют новое уголовное дело за отдых на Мальдивах Видео
18:26
Депортиво подписал украинского футболиста
18:25
Оглушительная победа Слуги народа: ЦИК подвела итоги выборов в Раду Видео
18:08
Мэр Корсуня извинился за "братоубийственную войну" на Донбассе Видео
18:04
Заря перед Лигой Европы арендовала нападающего Динамо
17:51
Зеленский анонсировал встречу представителей МИД "нормандского формата" Видео
17:26
В России недовольны новыми санкциями США и Британии
17:20
В Слуге народа рассказали, кто возглавит фракцию партии в Раде Видео
16:59
На украинском курорте устроили смертельную пальбу: полиция готовит штурм Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять