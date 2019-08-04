"Слуги народа" возглавят ключевые комитеты Рады: СМИ назвали фамилии

Главные комитеты нового парламента возглавят члены партии Слуга народа / УНИАН

Члены победившей на выборах партии президента Владимира Зеленского Слуга народа возглавят главные комитеты Верховной Рады IX созыва.

Другие политсилы, попавшие в новый парламент, могут претендовать на то, что их представители станут главами, в частности, комитета по вопросам прав человека и комитета по реинтеграции, сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.

Кто из партии Слуга народа может возглавить ключевые комитеты:

Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем Денис Монастырский;

Комитет по вопросам евроинтеграции - депутат Мария Мезенцева;

Комитета по вопросам транспорта - эксперт по вопросам внедрения информационных технологий Владислав Криклий;

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - эксперт в области реформирования судебной системы Ирина Венедиктова;

Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны - директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич;

Комитет по вопросам бюджета - почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев;

Комитет по вопросам иностранных дел - бывший генконсул в Стамбуле, глава фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко;

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады - адвокат Сергей Кальченко.

Напомним, в Украине 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду 2019. Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по спискам партий и установила официальные результаты избирательной гонки в общегосударственном многомандатном округе.

По данным ЦИК, больше всего голосов избирателей набрала партия Слуга народа - 43,16%, кроме нее в Раду IX созыва прошли еще четыре партии - Оппозиционная платформа - За жизнь, ВО Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.