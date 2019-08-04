"Слуги народа" возглавят ключевые комитеты Рады: СМИ назвали фамилии

Главой комитета по вопросам прав человека может стать не член партии Слуга народа, узнали журналисты.
Члены победившей на выборах партии президента Владимира Зеленского Слуга народа возглавят главные комитеты Верховной Рады IX созыва.
Другие политсилы, попавшие в новый парламент, могут претендовать на то, что их представители станут главами, в частности, комитета по вопросам прав человека и комитета по реинтеграции, сообщает Lb.ua со ссылкой на источники.
Кто из партии Слуга народа может возглавить ключевые комитеты:
- Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем Денис Монастырский;
- Комитет по вопросам евроинтеграции - депутат Мария Мезенцева;
- Комитета по вопросам транспорта - эксперт по вопросам внедрения информационных технологий Владислав Криклий;
- Комитет по вопросам правовой политики и правосудия - эксперт в области реформирования судебной системы Ирина Венедиктова;
- Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны - директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич;
- Комитет по вопросам бюджета - почетный президент юридической компании Jurimex Даниил Гетманцев;
- Комитет по вопросам иностранных дел - бывший генконсул в Стамбуле, глава фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко;
- Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады - адвокат Сергей Кальченко.
Напомним, в Украине 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду 2019. Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по спискам партий и установила официальные результаты избирательной гонки в общегосударственном многомандатном округе.
По данным ЦИК, больше всего голосов избирателей набрала партия Слуга народа - 43,16%, кроме нее в Раду IX созыва прошли еще четыре партии - Оппозиционная платформа - За жизнь, ВО Батькивщина, Европейская солидарность и Голос.