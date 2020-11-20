Выборы мэра Сум: назван победитель второго тура

Александр Лысенко обошел своего конкурента от Евросолидарности во втором туре выборов.
Действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.
По информации Сумского горсовета, согласно утвержденному протоколу горизбиркома, за Александра Лысенка проголосовали 26 446 избирателей, а за кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова - 16 567 избирателей.
Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был избран вновь.
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Автор: Екатерина Трохимчук