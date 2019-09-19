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Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020 – 35 фото

19 сентября 2019, 05:45

Стрижка лесенка, выполненная искусными руками мастера, сделает волосы и их обладательницу сногсшибательной и очаровательной. Самые свежие фото из Instagram.

  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com
  • Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020 instagram.com

Если красивые длинные волосы укоротить жалко, а сердце просит новых ощущений, самое время обратить внимание на модную и элегантную стрижку лесенка.

Стрижка лесенка на длинные волосы в сезоне осень-зима 2019-2020 – не только чудодейственная "пилюля" против осенней депрессии и зимней хандры, которая сбрасывает все лишнее, освежает и омолаживает. 

Стрижка лесенка – это еще самая универсальная и легкая в укладке стрижка, которая вошла в разряд вечной классики.

В сезоне осень-зима 2019-2020 стрижка лесенка на длинные волосы вошла в число лидеров "женских симпатий".

Кстати, многие путают стрижку лесенка со стрижкой каскад. А зря. Каскад – это шапочка, а лесенка – это равномерные пряди лесенкой.

Главред собрал самые красивые варианты стрижки лесенка из Инстаграм.

Стрижка лесенка на длинные волосы 2019-2020: особенности

Стрижка лесенка – это когда длина прядей различается незначительно.

Лесенка на длинные волосы стрижется по горизонтали. Каждая новая прядь на 2–3 мм длиннее или короче предыдущей, а кончики волос образовывали овал по периметру.

Стрижка лесенка на длинные волосы: модные варианты 2019-2020

Классическая стрижка — подразумевает начало самой лесенки начинается только в самом низу или касается только передних прядей, — подходит для очень длинных волос. 

Лесенка по всей длине - подходит только для густых волос.  Такой вариант лесенки предполагает, что самая короткая прядь начинается в области виска или уха, а самая длинная может превышать размер короткой в десять раз и более.

Стрижка лесенка с челкой: кому идет

В сезоне осень-зима 2019-2020 стрижка лесенка на длинные волосы исключает наличие челки. Как вариант, челка может быть косая и рваная.

Стрижа лесенка без челки, словно по мановению волшебной палочки, красиво впишется под любую форму лица. И даже девушки с крупными чертами лица могут смело выбирать лесенку – для них это настоящая находка.

Структура и цвет волос особой роли не играют. Стрижка лесенка, выполненная искусными руками мастера, сделает волосы и их обладательницу сногсшибательной и очаровательной.

Стрижка лесенка на длинные волосы 2019: как укладывать

Укладывать стрижку лесенка на длинные волосы проще простого.  Волосы нужно сушить феном по направлению сверху вниз. Сейчас в тренде – легкая небрежность, можно слегка "взлохматить" шевелюру и получится стильный образ.

Кроме того, можно сделать едва заметные завитушки и локоны.  От этого стрижка только выиграет, а вы будете выглядеть роскошно.

Читайте такжеФранцузское каре – модная стрижка 2019-2020, способная изменить жизнь – 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, удлиненное каре – самая новомодная стрижка 2019-2020. Укладка удлиненного каре не требует особых усилий и умений. Берете пенку или мусс, наносите на влажные волосы, опускаете голову вниз и сушите.  И все. Чтобы завершить образ, нужно прическу слегка пригладить пальцами и зафиксировать лаком.

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