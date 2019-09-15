Удлиненное каре – самая новомодная стрижка 2019-2020: свежие 50 фото

Классика всегда в моде, но она должна быть современной. Особенно, если дело касается женской стрижки. Каре – самая модная женская стрижка в сезоне осень-зима 2019-2020, но ее обновленная версия - удлиненное каре – вершина высокой горы под названием мода.

Удлиненное каре – это невероятно практичная и красивая женская стрижка, которая не особо требовательна к возрасту тех, кто ее собирается выбрать. И школьницы, и студентки, и взрослые дамы будут выглядеть умопомрачительно с удлиненным каре.

Секрет удлиненного каре – в более длинных передних прядях, которые являются настоящим модным трендом сезона 2019-2020.

Главред собрал самые красивые варианты стрижки удлиненное каре в популярном паблике Instagram.

Удлиненное каре осень-зима 2019-2020: модные варианты

Удлиненное каре без челки – фантастический вариант стрижки, который всем без исключения.

Удлиненное каре с челкой подразумевает тот вид челки, который вам по душе. Но чтобы гарантировано быть, как говорят, в тренде, выбирайте косую челку – именно она сейчас в моде.

Сильное удлиненные передние пряди – неповторимое решение для длинных волос или прядей средней длины, достигающих уровня плеч. Затылок при этом короткий.

Градуированное удлиненное каре – настоящая находка для обладательниц волнистых волос. Это компиляция каре и каскада, и подразумевает филировку прядей.

Удлиненное каре 2019-2020: кому идет

Удлиненное каре делает круглое лицо более пропорциональным, только прямой пробор делать категорически воспрещается.

Удлиненное каре с густой прямой челкой – идеальный вариант для обладательниц овального лица

Удлиненное каре – самое подходящая стрижка для квадратного лица. Эта стрижка смягчит лицо и придаст образу легкости.

Модное удлиненное каре осень-зима 2019-2020: укладка

Укладка удлиненного каре не требует особых усилий и умений. Берете пенку или мусс, наносите на влажные волосы, опускаете голову вниз и сушите. И все. Чтобы завершить образ, нужно прическу слегка пригладить пальцами и зафиксировать лаком.

А вот если вы хотите "плыть" на одной волне с модными тенденциями сезона осень-зима 2019-2020, тогда сделайте локоны и завитушки, и слегка взлохматьте все. Уже поверьте, выглядеть будете феерично!

Читайте такжеШегги – самая "лохматая" стрижка 2019-2020, которая молодит – 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, асимметричное каре – сногсшибательная стрижка 2019-2020. По мнению многих стилистов, каре с ассиметрией подходит исключительно физически подтянутым и стройным леди. Но не стоит зацикливаться на этом мнении, ведь очень многое зависит от укладки и качества выполнения прически.