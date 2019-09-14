Итальянка – самая эффектная стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 44 фото

Порой очень сложно решиться на изменения. Кажется, сделать шаг навстречу будущему не представляется возможным. Но сделать даже самый маленький шажочек очень важно. Подтолкнуть к прекрасному завтра, подарить надежду и научить снова мечтать поможет романтическая стрижка из 80-х итальянка, которая словно птица феникс, опять ворвалась в моду.

Женская стрижка итальянка давно стала королевой среди универсальных женских стрижек. А в сезоне осень-зима 2019-2020 – у нее особенное место, она опять в тренде.

Главред собрал самые свежие фото стрижки итальянка из Instagram.

Стрижка итальянка 2019-2020: особенности

Изюминкой стрижки итальянка (иногда ее называют аврора) является своеобразная "шапка", которая, собственно, призвана оформить силуэт прически.

Стрижка итальянка легко создает дополнительный объем волосам. А идеальной длиной "итальянка" считает среднюю.

Прическа выполняется в технике каскадной стрижки – волосы по всей длине выстригаются ступеньками.

Итальянская женская стрижка хорошо "дружит" с разного рода челками. При этом, обратите внимание, что в сезоне осень-зима 2019-2020 в моде косая челка и рваная челка.

Стрижка итальянка 2019: кому подходит

Стилисты часто советуют итальянку обладательницам тонких и редких волос. Все для того же объема. При этом стрижка классно и неповторимо смотрится на волосах любой структуры.

Стрижка итальянка не зря стала королевой среди универсальных стрижек. А все потому, что она подходит и девушкам, и женщинам постарше. При этом форма лица вообще не играет никакой роли. Фишка – в локонах, которые красиво и элегантно ниспадают спереди.

И даже короткие волосы не помеха - стрижка итальянка на коротких волосах смотрится восхитительно и очень стильно. Также итальянка на короткие волосы обладает волшебным эффектом омоложения. Поэтому, если цель сбросить 5-10 лет – смело выбирайте итальянку.

Итальянская стрижка выполняется и на длинные волосы и смотрится на них шикарно и очень изысканно.

Модная стрижка итальянка 2019-2020: укладка

Особых заморочек стрижка итальянка не требует. Фен, пена для волос, щетка-брашинг – и поехали. Учтите, в моде легкие небрежные локоны, волны, лохматость, поэтому не старайтесь "прилизать" прическу. Ни в коем случае!

Позвольте себе быть свободной, легкой, эффектной и уверенной в себе, как настоящая итальянская женщина.



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