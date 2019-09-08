Гарсон – чудная стрижка "под мальчика" 2019-2020, придающая объем – 44 фото

Почему-то принято думать, что короткая стрижка гарсон, или как ее называют "под мальчика" – только для смелых и сильных женщин. Но это ошибочное мнение. На самом деле, стрижка гарсон обладает магическим свойством делать любую женщину властной и авторитетной.

При этом женская стрижка гарсон выгодно выделяется на фоне других демонстративной простотой и элегантностью.

Отметим, стрижка гарсон "родилась" в Париже и "взорвала" мир женской моды около 100 лет назад. Остричься коротко – что тогда было сложно представить – сотни женщин сподвигла героиня романа-бестселлера начала прошлого века, который так и назывался — "Гарсон".

А узаконила стрижку гарсон в трендах и сделала писком моды знаменитая и неповторимая Коко Шанель.

В сезоне осень-зима 2019-2020 короткая стрижка гарсон заняла свое почетное место среди тех, кто любит выглядеть модно и обворожительно. А судя по тому, как соцсети пестрят фотографиями с этой стрижкой, можно уверенно сказать, что вернулась стрижка гарсон в моду надолго.

Главред собрал самые свежие фото стрижки гарсон из Instagram.

Стрижка гарсон 2019-2020: кому подходит

Стрижка гарсон идеально подходит тем, у кого прямые волосы.

Стрижка гарсон может стать хорошим решением для девушек и женщин, у которых волосы тонкие, ведь визуально объем гарантированно увеличится.

Стрижка гарсон: кому не подходит

Стрижка гарсон и буйные кудри вообще несовместимы.

Короткая стрижка гарсон и жесткие и густые пряди тоже не подружатся, так как получится настоящий ёжик.

Модная стрижка гарсон: форма лица

Овальные черты лица позволяют сделать любой вариант стрижки.

Круглое лицо "просит" ассиметричную стрижку гарсон с косой челкой.

Квадратное и прямоугольное лицо станет идеальным соседом для стрижки гарсон с косой челкой или косым пробором.

Треугольная форма лица или сердечко "хочет в друзья" удлиненный гарсон с длинной челкой – косой или прямой.

Стрижка гарсон: укладка

Стрижка гарсон очень податливая, поэтому уложить ее не составляет особого труда, при этом в зависимости от настроения ваш образ постоянно может меняться.

Легкая небрежность. Нанесите на волосы немного пенки, взъерошьте их руками и высушите феном.

Нарочитая гладкость. На влажные волосы нанесите небольшое количество геля или воска, после чего гладко зачешите их.

На один бок. Отличный вариант укладки для бизнес-вумен. Шевелюру разделите боковым пробором и высушите феном. Для акцента на отдельные пряди можно нанести немного воска.

Рокос. Волосы разделите двумя вертикальными проборами так, чтобы выделить самые длинные пряди. После этого на них наносят большое количество геля и зачесывают наверх по принципу ирокеза. В конце укладку нужен лак.

Читайте такжеРваное каре – самая стильная стрижка 2019-2020: модные варианты, 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка пикси – главный модный тренд осени 2019. Стрижка пикси невероятно практична, она не требует регулярно осуществлять укладку. При этом имея под руками минимальный набор средств для укладки можно освежить прическу и выглядеть всегда по-новому. Стрижка пикси "выдержит" любой вид окрашивания и цвет волос – тут все зависит исключительно от профессионализма мастера и фантазии.