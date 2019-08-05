Стрижка пикси – главный модный тренд осени 2019: варианты, которые молодят

Самым главным трендом осени 2019 станет легендарная короткая стрижка пикси. Модная короткая стрижка поможет быстро и кардинально изменить имидж, благодаря чему вы станете выглядеть увереннее в себе и изящнее.

Отметим, зря говорят, что женственность и обаяние – это только про длинные волосы. Стильная короткая стрижка выглядит сногсшибательно и очень даже женственно.

Тут все зависит от укладки. Стрижка пикси может выглядеть романтично, элегантно и даже бесбашенно.

Достоинства стрижки пикси

Стрижка пикси невероятно практична, она не требует регулярно осуществлять укладку. При этом имея под руками минимальный набор средств для укладки можно освежить прическу и выглядеть всегда по-новому.

Стрижка пикси "выдержит" любой вид окрашивания и цвет волос – тут все зависит исключительно от профессионализма мастера и фантазии.

Стрижка пикси молодит. Уж поверьте, сделав пикси, вам будет казаться, что вы избавились от всего лишнего и как будто заново родились на свет.

Кому подходит стрижка пикси

Короткая стрижка пикси подходит всем – и девушкам, и элегантным женщинам. При этом овал лица не умеет значения. Учитывая те или иные особенности лица, можно выбрать определенную длину боковых прядей, затылочную зону и фасон челки.

Читайте также"Чай с молоком" - новый модный цвет волос: кому подходит, как окрашиватьНапомним, ранее сообщалось, стрижка боб стала королевой стрижек в 2019. Секрет в том, что стрижка-боб – подходит всем. Главред сделал подборку самых модных вариантов стрижки боб для эффекта омоложения.