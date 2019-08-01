Стрижка боб 2019: самые модные варианты для эффекта омоложения

Каждая девушка мечтает о пышных волосах. Но даже если от природы волосы тонкие, всегда выручит идеальная стрижка для ощутимого эффекта густых волос.

Отметим, стрижка боб является королевой стрижек в 2019. И хотя вариаций стрижки боб в 2019 году стало столько, что с ходу от изобилия вариаций глаза разбегаются. Тем не менее, даже если вы выберете классический вариант, выглядеть будете гармонично, современно и привлекательно. Секрет в том, что стрижка-боб – подходит всем.

Преимущества стрижки боб

Стрижка боб универсальна. Она великолепно смотрится на прямых и на вьющихся волосах, подходит женщинам разных типов: и романтичным девушкам, и деловым женщинам, и светским львицам.

Стрижка боб практична. В отличие от многих других стрижек, традиционный боб требует немного усилий по укладке и уходу и сохраняет форму в течение длительного времени.

Стрижка боб естественна. А, как известно, чем меньше деталей в нашем облике вызывают раздражение в нашем собеседнике, тем эффективнее и успешнее будет общение. Естественность стрижки боб обеспечивает самое благоприятное восприятие её обладательницы большинством людей!

Стрижка боб – всегда разная. Так как стрижку боб можно сделать и на короткие волосы, и на длинные, и на средние, и на густые, и на волосы с челкой, то вы можете быть уверенны, что похожими на кого-то точно не будете. Особенно, если не поленитесь и уделите чуток времени укладке.

И об укладке стрижки боб! Тут все ограничивается только вашей фантазией и настроением. Можете вытянуть волосы гладко, можете уложить волосы с эффектом легкой небрежности, или сделать оригинальные завитушки.

Читайте такжеТоп-8 самых модных женских стрижек 2019 года: какую выбрать, как укладыватьНапомним, ранее сообщалось, самая модная стрижка осени 2019 – каре с ровным срезом. Брутальность и небрежность в стрижках уходит в прошлое. Четкий контур под прямым углом станет абсолютным трендом грядущей осени, убеждены стилисты.

Каре с ровным срезом обладает фантастической универсальностью. Эта стрижка отлично смотрится на волосах любого типа, как прямых, так и от природы уложенных в кудри.

А строгая и графичная "рамка", которую задает её силуэт, удачно оформляет овал лица и позволяет не только подчеркнуть его достоинства, но и подкорректировать недостатки.