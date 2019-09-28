Черно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фото

Черно-белый маникюр практически никогда не выходит из моды. Он как сама жизнь – то черная полоса, то белая.

Маникюр в черно-белых цветах пользуется популярностью из-за практичности – и под черное, и под белое, и под все 50 оттенков серого.

Отличие только в том, что каждый сезон в моде что-то свое. И если пятна, как у коровки, еще недавно были вызовом и трендом, в сезоне осень 2019 – это уже дурной тон.

Главред собрал свежие идеи черно-белого маникюра из Instagram.

Модный черно-белый маникюр осень 2019: что нового

Самое важное, на что следует обратить внимание – это качество исполнения. Черный и белый лак очень сильно подчеркивают друг друга, и все изъяны сразу видны.

В моде разнообразные вариации черно-белого френча. Делаете классический французский маникюр, а потом на белом – рисунок, который переходит на всю ногтевую пластину.

В моде горошинки и точечки – или чёрные на белых ноготках, или белые на черных.

Модный черно-белый маникюр в сезоне осень 2019 – это классический белый или черный маникюр, при этом два ногтя – контрастным лаком – черным или белым.

В моде также матовый лак. Кстати, на черном матовом лаке хорошо смотрятся украшения.

Трендом сезона является разнообразная геометрия и абстракция. Тут уже не стесняйтесь давать волю фантазии. При этом, если сомневаетесь, выбирать цветочки или геометрию, остановите выбор на последнем. Цветочки смотрятся слишком наляпистно, в то же время разные полоски добавляют маникюру элегантности.

и вы точно произведете впечатление модницы, если на ваших ноготочках будут красоваться силуэты мики-мауса.

Читайте такжеКреативный осенний маникюр 2019: свежие тренды, идеи дизайна из Instagram, фото, видеоНапомним, ранее сообщалось, в моде черно-красный маникюр. Маникюр красный с черным – хорошо "уживается" и на нежных руках школьниц, и на утонченных пальчиках офисных работниц, и даже бабушки с таким маникюром будут выглядеть гармонично.