Модный черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019 – 30 фото

В сезоне осень 2019, когда хочется тепла и особого внимания, когда становишься очень чувствительной, лучший маникюр – черный с красным.

Черно-красный маникюр – сочетание неувядающей классики и бунта. Это страсть и сила 2 в 1. При этом черно-красный маникюр будет уместен под любой гардероб.

И даже возраст значения не имеет – маникюр красный с черным – хорошо "уживается" и на нежных руках школьниц, и на утонченных пальчиках офисных работниц, и даже бабушки с таким маникюром будут выглядеть гармонично.

Черно-красный маникюр – из числа универсальных. Благодаря тому, что черный и красный лак хорошо ложатся на ногти любой длины и формы, черно-красный маникюр стал одним из самых востребованных и популярных.

Главред собрал самые новые идеи модного черно-красного маникюра из Instagram.

Черно-красный маникюр осень 2019: идеи дизайна

Идеальный черно-красный маникюр – это по три ногтя красные и по два черные, или наоборот – по три черные и по два красные. А если при этом черно-красный маникюр будет выполнен матовым лаком, то вы в тренде. В принципе, уже на этом можно остановиться. Тем более, что черный и красный – цвета контрастные.

Черно-красный маникюр смело можно украшать стразами. Но есть одно "но" - украшение должно быть только на одном-двум ногтях. Это оптимальное количество, чтобы не выйти за рамки "модно".

Можно сделать маникюр красный с черным, и несколько ногтей украсить абстрактным рисунком. Запомните, сейчас в моде геометрия.

Современно и безумно привлекательно смотрится черно-красный маникюр в стиле омбре – это когда один цвет плавно переходит в другой. Пробуйте, получится невероятно красиво.

Писк моды – черно-красный маникюр с втиркой. Если ваш нейл-мастер настоящий профи, то сможет создать на поверхности ваших ноготочков абсолютно любые эффекты, будь-то перламутр, зеркальная поверхность и переливы цвета.

Модный маникюр черный с красным – это маникюр с цветами. Рисуем розочку – и получаем ногти в стиле романтик.

Также можно сделать черно-красный французский маникюр – получится бомба.

Читайте такжеМодный красный маникюр осень 2019: свежие 28 вариантов из InstagramНапомним, ранее сообщалось, черный маникюр сейчас находится в пике своей популярности. Девочки-подростки, стедентки и те, кто любит быть в тренде, отдают предпочтение черному лаку для ногтей.