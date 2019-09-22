Модный черный маникюр: свежие идеи изящного дизайна ногтей из Instagram - 20 фото

Черный маникюр сейчас находится в пике своей популярности. Девочки-подростки, стедентки и те, кто любит быть в тренде, отдают предпочтение черному лаку для ногтей.

Черный маникюр подчеркнет характер, добавит шарма и изысканности. Особенно привлекательно черный маникюр выглядит на коротких ногтях.

Главред собрал свежие 20 вариантов красивого черного маникюра из Instagram.

Модный черный маникюр осень 2019: особенности

Черный маникюр с золотом – роскошный вариант для вечеринки или похода на свидание, концерт или в театр. При этом золотым лаком покрываются только максимум два ногтя.

Черный матовый маникюр с белым – идеально подойдет для повседневного образа. При этом на белых ногтях можно сделать легкий узор.

Черный маникюр с серебром – не такой "богатый", как с золотом, поэтому подойдет даже для похода на работу или в университет.

Черный цвет хорошо сочетается с розовым, красным, голубым, желтым. Можно один-два ногтя украсить мелкими украшениями. Главное, не переборщить, ибо одно лишнее движение – и модный образ станет вульгарным.

Многие нейт-арт стилисты советуют контрастным лаком покрывать всего полтора ногтя – то есть один – полностью, а другой – только чуть-чуть.

Кстати, в моде абстрактные полоски. На черном они смотрятся великолепно.

Чорный франзцузский маникюр – все еще в моде, поэтому, если тянет выглядеть ультрамодно, делайте черный френч.

Читайте такжеМодный мятный маникюр, который молодит руки - новые идеи дизайна, 29 фотоНапомним, ранее сообщалось, нюдовый маникюр универсален. Он подходит и для похода на работу, и на свидание, и на свадьбу, и на день рождения, и даже в школу и университет.