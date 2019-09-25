Жемчужный маникюр осень 2019: новые идеи элегантного дизайна для ногтей - фото

В 2019 году жемчужный маникюр завоевал сердца и внимание многих женщин.

По словам арт-стилистов, жемчужный маникюр сочетает в себе несочетаемое – невероятное сияние и сдержанную элегантность.

Жемчужный маникюр выглядит очень дорого, в то же время он добавляет образу некой чистоты и сдержанности.

Жемчужный маникюр из числа универсальных, подходит и к холодным образам, и к теплым, и будет одинаково уместен на дискотеку и на работу.

Главред собрал самые новые варианты жемчужного маникюра из Instagram и узнал, можно ли украшать и без того яркие ногти цвета жемчуга.

Жемчужный маникюр осень 2019: главные тренды

Жемчужный маникюр настолько многогранен, что украшать его каким-то элементами – преступление. Главное – идеальное его исполнение. Вот тут лучше поискать настоящего профи.

Если все же хочется идти впереди всех и удивить мир своим ощущением прекрасного, можете украсить один ноготочек рисунком. Ну хорошо, максимум два. Только не переусердствуйте, иначе от элегантности и роскоши не останется и следа и стильный маникюр рассеется, как звезды поутру.

Некоторые модницы украшают жемчужные ногти "жемчугом", но, если вы – не невеста на свадьбе, и вам не отведена роль принцессы на балу, лучше от такого варианта для повседневной жизни отказаться.

Самые смелы варианты жемчужного маникюра – игра цветом. Некоторые модницы комбинируют жемчужные ногти с цветными, что вполне допустимо, но уместно исключительно под определенный образ. Правда, это уже и не жемчужный маникюр, а что-то вроде образа "а-ля одела все и сразу".

Читайте такжеМодный французский маникюр осень 2019, которому нет равных – 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, модный черно-красный маникюр – самый красивый маникюр осени 2019. Черно-красный маникюр – из числа универсальных. Благодаря тому, что черный и красный лак хорошо ложатся на ногти любой длины и формы, черно-красный маникюр стал одним из самых востребованных и популярных.