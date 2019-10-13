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Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019: красивые идеи дизайна, фото

13 октября 2019, 14:39

Белый мраморный маникюр – самый универсальный, подойдет и в офис, и в отпуск, и на торжество. Главред собрал свежайшие идеи мраморного маникюра из Инстаграм.

  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com
  • Мраморный маникюр 2019 instagram.com

Модный осенний маникюр – не только листики и цветочки с акцентом на "рыжеволосую" старушку осень. Красивый маникюр для осени 2019 — это мраморные ногти.

Мраморный маникюр – вовсе не новинка сезона, но он после небольшого затишья опять вышел из тени и стал активно завоёвывать сердца женщин.

Сразу отметим, что мраморный маникюр – энергетически очень мощный, поэтому он как бы демонстрирует силу той, которая выбрала его для своих ноготков.

Главред собрал свежайшие идеи мраморного маникюра из Инстаграм.

Модный мраморный маникюр осень 2019: главные тенденции

Мраморный маникюр наиболее удачно смотрится в сочетании с ноготками, покрытыми пудровым или розовым лаком. Дело в том, что мраморный – сам по себе очень холодный цвет, а теплый пудровый его гармонизирует. Поэтому маникюр мрамор розовый – наиболее популярен.

Мраморный маникюр – чаще всего компиляция классического маникюра и нескольких мраморных ноготков. Опять же, если все ногти мраморные – маникюр получается чересчур тяжелым.

Мраморный маникюр не терпит украшательств, ведь у него самого чрезвычайно богатая текстура. При этом мраморный маникюр с блестками таки пользуется спросом среди дам.

Белые мраморные ногти отлично сочетаются с темными лаками – зеленым, синим и черным. А еще мраморный маникюр в сочетании с серым – маленькая любовь навсегда. Правда, нейл-стилисты отдельно отметили красоту и изящество черного мраморного маникюра.

Маникюр в стиле marble безупречно смотрится на ногтях любой длины, и даже коротки ноготки выглядят привлекательно.

Мраморный маникюр с яркими цветами лака сделает ваши ручки особенно прекрасными. Главное – аккуратное его исполнение.

Прекрасным дополнением мраморного маникюра станут золотые или серебряные полоски.

Белый мраморный маникюр – самый универсальный, подойдет и в офис, и в отпуск, и на торжество.

Читайте такжеЧерно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, в моде маникюр градиент. В сезоне осень 2019 модный маникюр градиент, или как его еще называют – маникюр омбре - размывает все границы и выходит за всевозможные рамки. Главным достоинством маникюра с градиентом является то, что, умело подобрав цвета, он шикарно и уместно будет смотреться под любой образ.


 

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