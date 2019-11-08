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Винная помада - тренд сезона осень-зима: как подобрать, как наносить

8 ноября 2019, 05:49

Губы цвета вина привлекут внимание к лицу, поэтому кожа должна быть чистой и ухоженной.

винная помада
Винная помада всегда в тренде в холодную пору года / Фото vogue.ua

Винная помада – главное бьюти-средство любого осенне-зимнего сезона. Что, в принципе логично, с наступлением холодов дамские ручки тянутся не только к горячему глинтвейну, но и к помаде всех оттенков бордо.

Винная помада – тренд сезона осень-зима: как выбрать свой оттенок бордо

Чтобы подобрать наиболее подходящий цвет бордо, визажисты советуют учитывать оттенок кожи и волос:

  • бордовые и темные винные помады подходят для дам с каштановым цветом волос и брюнеток;
  • ягодные и классические вишневые оттенки предназначены для платиновых блондинок и обладательниц волос пепельного цвета;
  • цвета бордо лучше использовать владелицам рыжих волос, а вот от других винных и, в особенности, от фиолетовых оттенков им рекомендуется отказаться;
  • ягодные оттенки хорошо сочетаются со светлой кожей, которую иногда называют фарфоровой;
  • классическая винная и фиолетовая помада рекомендуется женщинам с ярко-выраженной смуглой кожей;
  • вариации на тему бордо и темно-красного цвета подойдут тем, у кого кожа имеет светло-оливковый оттенок.

Винная помада: как наносить

Самое любимое визажистами покрытие в сезоне осень-зима 2019/2020 – бархатистое. Его можно добиться при помощи новых помад особенной текстуры, которые ложатся как невесомая бархатная вуаль, долго держатся и не сушат губы. 

Еще один удачный прием нанесения помады цвета вина состоит в том, чтобы губы обвести по контуру, а потом растушевать карандаш. Таким образом контур выглядит четким, но матовым.

Эффектный прием, который также стоит позаимствовать, – губы, обведенные по контуру матовым, с блестящим покрытием внутри. 

Стоит также запомнить, что одно из главных правил использования винной помады – чистота и ухоженность кожи. Тон лица должен быть ровным, так как темные губы привлекут к нему повышенное внимание.

Губы цвета вина: два популярных вида макияжа

Первый вид макияжа с винной помадой – акцент делается только на губы. Макияж глаз при этом должен быть минимальным, броские и темные тени тут неуместны, ресницы должны быть слегка прокрашены.

Второй вид макияжа с винной помадой – выделяются не только губы, но и глаза. Однако, в этом случае также стоит обойтись без излишеств – уместны "смоки айс" или черные стрелки. Такой макияж не подойдет для повседневного ношения – это исключительно вечерний вариант.

  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua
  • Винная помада Фото vogue.ua

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Напомним, ранее Главред разобрался в самых модных в 2019 году вариантах бордового маникюра. К слову, бордовый маникюр чаще всего выбирают те, кто знает, чего хочет добиться, и уверенно идет к своим целям.

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