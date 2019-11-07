Модный бордовый маникюр – кошачий глаз, матовые ногти и лунный маникюр - фото

Психологи говорят, что бордовый цвет, или цвет французского вина, спелой черешни и дорогих роз – обозначает сложные личностные качества. Но при этом его поклонники — гармоничные личности, успешные в карьере и личной жизни.

Именно поэтому бордовый маникюр чаще всего выбирают те, кто знает, чего хочет добиться, и уверенно идет к своим целям.

Добавим, что бордовый цвет получился путём смешивания красного цвета с коричневым. А своё название бордовый получил в честь одного из французских вин под название Бордо (Bordeaux).

Бордовый маникюр выглядит респектабельно и благородно, при этом в некоторых случаях, когда нейл-мастера украшают ноготки золотыми элементами, ему присуща торжественность.

Бордовые ногти смело можно комбинировать с черными, бежевыми, зелеными, серыми, золотыми и серебристыми, а также розовыми ноготками. При этом очень важно не перегружать бордовые ногти, ведь сам по себе цвет довольно тяжелый.

Бордовый маникюр 2019: самые модные варианты

Кошачий глаз

Чтобы заглянуть внутрь потрясающего бордового цвета, сделайте маникюр кошачий глаз. Бордовый маникюр кошачий глаз поражает невероятным сиянием и блеском. Такой вариант маникюра часто дополняют рисунком на одном-двух ноготках.

Матовые ногти

Матовый бордовый маникюр заслуживает отдельного внимания. Шикарный бордовый цвет с ноткой бархата в сочетании с лаконичным украшением поднимет настроение и настроит на новые свершения. Матовые бордовые ногти притягивают взгляды и завораживают, поэтому следует позаботится о том, чтобы сам маникюр был выполнен аккуратно.

Лунный маникюр

Лунный бордовый маникюр - это креатив и изящество на ногтях. Крохотные лунки у основания ногтя смягчат бордовый цвет, и добавят рукам нежности. Часто такой маникюр выполняют с использованием фольги, которая сейчас на пике популярности и добавляет образу эффектности.

А еще можно сделать феерический френч, выбрать несколько оттенков бордового и создать на ногтях красивый градиент, и нарисовать на бордовых ногтях контрастным лаком, или на одном-двух ноготках другого цвета – цветы, узоры, листья. Вариантов – масса, эмоций в итоге будет еще больше.

Главред собрал самые свежи идеи бордового маникюра из Instagram.

Читайте такжеГорчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалереяНапомним, ранее сообщалось, в 2019 году особую популярность получил бежевый маникюр паутинка, или как его еще называют – тянучка. Дизайн ногтей паутинка на бежевых ногтях – отличное решение для повседневного маникюра. При этом паутинку можно дополнить блестящими элементами, геометрическими фигурами – это уже претензия на вечерний маникюр.