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Нежный макияж на осень 2019: звездный визажист дала важные советы

9 ноября 2019, 05:11

Главный акцент макияжа на осень 2019 - ухоженная, красивая кожа.

Визажист советует выбирать самую легкую тональную основу из всех возможных / Фото Vogue.ua

Осень – время теплых шарфов и уютных свитеров, поэтому и макияж должен быть нежным и расслабленным. Визажист Сара Яггер дала несколько полезных советов, как сделать модный макияж на осень 2019, который подходит как для дома, так и на выход.

Главный акцент макияжа на осень 2019 - ухоженная, красивая кожа.

"Я люблю строить весь образ вокруг лица. Я убеждена, что свежая, сияющая, здоровая кожа – все, что нужно людям, чтобы выглядеть и чувствовать себя фантастически", - цитирует визажиста Vogue.ua. 

Красивая кожа либо достается от природы, либо является плодом ежедневных усилий в уходе. Впрочем, флюид тоже может создать иллюзию сверх ухоженной и свежей внешности. Визажист советует выбирать самую легкую тональную основу из всех возможных, чтобы аккуратно выровнять тон, а потом уже - маскировать несовершенства. Также можно "впечатать" увлажняющее средство поверх основы, чтобы макияж выглядел менее очевидным. Кроме того, Яггер советует не прятать под тональным кремом веснушки и природное сияние кожи, именно поэтому прозрачные слои и легкие средства – отличный выбор для естественного макияжа на осень 2019.

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Густые брови – важный элемент образа.  Все, что нужно, – уложить их наверх, а в случае необходимости заполнить "пробелы".

"Главное, никогда не утяжелять брови, не делать их плотными и толстыми: именно мягкие брови выглядят симпатичнее всего и идут практически каждому", - отметила визажист.

Фото Vogue.ua

Напомним, винная помада – главное бьюти-средство любого осенне-зимнего сезона. Визажисты дали советы, как подобрать и как наносить помаду цвета бордо. Кроме того, ранее Главред разобрался в самых модных в 2019 году вариантах бордового маникюра.

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