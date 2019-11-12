Soap Brows взрывают Instagram: визажист рассказала, как сделать "мыльные" брови

Тонкие брови давненько ушли в прошлое и теперь современные красавицы все больше тяготеют к естественности – в моду вошли густые и пышные брови. Instagram заполнен фотографиями нового тренда – так называемых Soap Brows, "мыльных бровей".

Soap Brows – новый Insta-тренд

Новый термин "мыльные брови" используют для описания внешнего вида бровей, но на самом деле фраза Soap Brows фактически описывает метод груминга. В данном случае для придания бровям формы вместо геля для бровей используется мыло. Кстати, оно хорошо фиксирует, доступно каждому и подходит тем, у кого от природы негустые брови.

Soap Brows: как сделать "мыльные брови"

Создание Soap Brows не требует много времени и усилий. Всего лишь нужно смочить чистую веретенообразную кисть (такая часто встречается на обратной стороне карандашей для бровей). Причем использовать стоит не воду, а дымку-спрей для фиксации макияжа – это дополнительно зафиксирует брови. Потом щеточкой надо зачесать брови наверх, а затем – зафиксировать их мылом, нанося его тонкими слоями. Тем, у кого редкие или тонкие брови, возможно, придется добавить немного цвета, чтобы они выглядели более наполненными, пишет Vogue.ua. Покрасить брови можно перманентным красителем или хной.

Soap Brows: какое мыло подойдет

Самый важный фактор, который надо учитывать, – это глицерин. Благодаря относительно низкому pH глицеринового мыла риск раздражения кожи очень невелик. Отличный вариант - прозрачное мыло, так как оно не оставит белесого налета на волосках. Существуют и специальные мыла, предназначенные для бровей.

Soap Brows: в чем опасность "мыльных бровей"

Если вы пользуетесь тональной основой, особенно вокруг бровей, то когда мыло попадет на кожу, получится странный вид.

Мыло может попасть в глаза, если вспотеет лоб или если вы попадете под дождь.

Постоянное использование мыла на бровях может вызвать раздражение из-за высокого уровня pH.

В связи с эти визажисты советуют: Soap Brows - один из тех трюков, которые можно использовать изредка, но не постоянно.

Напомним, ранее визажист Сара Яггер дала несколько полезных советов, как сделать модный макияж на осень 2019, который подходит как для дома, так и на выход.