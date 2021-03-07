Окрашивание волос, которое отчаянно старит лицо

Цвет волос способен на чудеса / Instagram

Выглядеть старше не хочет никто. По крайней мере, сознательно вряд ли кто-то к этому стремится. Именно поэтому в магазинах, где продают краску для волос, всегда многолюдно, ведь женщины разных возрастов окрашивают волосы.

И в самом окрашивании нет ничего плохого. Наоборот, цвет волос в сочетании со стрижкой способен освежить образ и визуально омолодить его лет на 10. Но если вы краску подбирали только по принципу – мне нравится, и это самое главное – то вынуждены вас разочаровать. Дело в том, что если цвет волос подобран неправильно, то в зеркале вы можете увидеть себя лет на 10 старше.

Конечно, мы не говорим о крайностях: если покрасить волосы в молодежный синий или зеленый цвет, то вы точно не превратитесь в 21-летнюю девушку. Наоборот, всевозможные эксперименты вызывают со стороны только чувство жалости к вам и сочувствующие взгляды, мол, бедняжка, никак не простится с молодостью и держится за нее "волосами".

Мы сегодня расскажем вам о том, какие ошибки в окрашивании волос способные свести на нет все ваши усилия на пути к омоложению образа.

Ошибки окрашивания волос, которые бешено старят лицо

Монохромный цвет волос старит лицо

Не важно, какую стрижку вы сделаете, но если вы красите волосы одним сплошным цветом от корней до кончиков, то ни о каком омоложении речи идти не может. Монохромный цвет волос – слишком резкий. Это касается и светлых волос, и темных. Ваши волосы после такого окрашивания становятся тяжелыми.

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоВ то же время разные блики на волосах визуально омолаживают образ. Правило следующее: чем старше мы становимся, тем больше внимания должны уделять цвету волос. Важно, что волосы были многотональными, и без колориста тут не обойтись. Если вы красите волосы сами дома, то старайтесь хотя бы иногда посещать салон красоты, чтобы добавить волосам "жизни".

Монохромный цвет волос старит лицо / Instagram

Желтые тона волос дико старят лицо

Если не хотите выглядеть старомодно, тогда избегайте желтых и медных тонов в окрашивании. Дело в том, что с возрастом кожа становится мене прозрачной, поэтому для ее дополнения требуется более глубокое качество тона. Если выбираете коричневую краску, то она должна быть насыщенной и шоколадной, если красную, то глубокой, а золотые оттенки должны быть изысканными и теплыми, но не медно-желтыми.

Помните, тон имеет значение, и если вы добавляете "желтизну", то потом не удивляйтесь, что из зеркала на вас смотрит женщина, которая старше, чем вы ожидали.

Желтые тона волос дико старят лицо / Instagram

Слишком темные волосы чрезвычайно старят

Многие об этом говорят, но мало кто в это верит. Тем не менее, независимо от того, что вы сами об этом думаете, но слишком темные волосы добавляют женщине лишних лет. Именно поэтому даже природой так задумано, что постепенно наши волосы седеют, то есть становятся светлыми.

Читайте такжеСкрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020-2021: фотоПочему темные волосы - враг омоложения? Все просто: они подчеркивают каждую морщинку. Более того, постепенно наши черты лица становятся жесткими, а темные волосы делают их грубыми. Если хотите выглядеть моложе – осветляйте волосы!