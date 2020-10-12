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В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 октября 2020, 06:28

Слишком громко звучит то, что берет сейчас в моде. Да, это уже давно классика. Другое дело, что меняются акценты.

  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные шапки осень-зима 2020-2021 Instagram

Красивая шапка, словно волшебная палочка, творит чудеса – она согревает наши уши и голову, и дарит потрясающее ощущение уверенности в себе. Как не крути – когда волосы приходиться прятать под шапкой, иногда душу грызет маленький червь сомнения в себе, и ответ на вопрос "Как я выгляжу?" ищешь в каждом зеркале, витрине магазина и автомобильном стекле.

Женщины к шапкам относятся очень трепетно, и на подбор своей идеальной шапки на новый сезон они не жалеют времени.

Конечно, есть немало тех, у кого одна шапка на все случаи жизни, и если очень надо – они ее носят. Есть также те, кому важнее прическа на голове, поэтому под любым предлогом они шапки не носят – обычно, если "кусает" мороз и терпеть его уже не представляется возможным, в ход идет шарф или капюшон.

Для большинства женщин шапка – модный элемент образа, который обновляется каждый сезон.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие шапки в моде этой осенью и зимой. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею стильных и модных шапок 2020 для понимания того, на что ориентироваться.

Модные шапки осень-зима 2020 -2021: на что обратить внимание

В моде шапки бини и модели с помпоном

Шапки бини актуальны и в этом осенне-зимнем сезоне. Их прелесть и изюминка в том, что они визуально выглядят очень просто, поэтому гармонично сочетаются с любой верхней одеждой – особенно, если выберете нейтральную расцветку. Шапки бини осень-зима 2020-2021 плотно облегают голову и имеют свободный конец. Иногда такие шапки могут быть украшены помпоном – это, как правило, молодежный вариант, хотя многое зависит от того, с чем вы планируете сочетать шапку и какой формы у вас лицо.

Модные шапки осень-зима 2020-2021
Модные шапки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Шапка-тюрбан – писк сезона

Наверное, вы заметили, что летом в моде были тюрбаны, которые многие женщины носили как стильный аксессуар в восточном стиле. Как оказалось, на этом "щедрость" Моды 2020 не закончилась – ярким трендом осени-зимы 2020-2021 стали шапки в виде тюрбана. Это похоже на маленькую шапочку, собранную посередине. Если ищете шапку, которая красиво дополнит ваш деловой стиль, то шапка-тюрбан станет для вас настоящим сокровищем.

Модные шапки осень-зима 2020-2021
Модные шапки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Берет для ценителей классики

Бесспорно, слишком громко звучит то, что берет сейчас в моде. Да, это уже давно вечная классика, которую выбирают все те, кто ценит элегантный французский стиль в одежде. Другое дело, что меняются акценты, и каждый год в моде береты из определенных тканей и определённых расцветок. В сезоне осень-зима 2020-2021 особого внимания заслуживают шерстяные или кожаные береты цвета марсала, изумруда, а также красные, бежевые и черные.

Модные шапки осень-зима 2020-2021
Модные шапки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Кепи-картузы в тренде

Женщины в восторге от этих шапок с козырьком в мужском стиле, которые молниеносно дарят ощущение силы и уверенности в себе. При этом кепи и картузы можно запросто носить в комплекте с шубой, длинным пальто или курткой – если вам нравится, то это самый главный аргумент. Расцветка, фасон и украшения – это вопрос вашего личного вкуса.

Модные шапки осень-зима 2020-2021
Модные шапки осень-зима 2020-2021 / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021 - о чем сообщалось ранее:

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