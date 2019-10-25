Когда и как отметить День автомобилиста 2019 в Украине

Когда отмечается День автомобилиста (водителя) в 2019 году и что ему подарить на праздник – в материале Главреда.
27 октября – праздник в Украине ожидается не столько профессиональный, сколько народный. Ведь, по сути, каждый водитель День автомобилиста считает своим торжеством.
Особенно часто в последние годы стали получать задорные пожелания автоледи в этот день. Впрочем, мужчины им по-прежнему не уступают: поздравления с днем автомобилиста для женщин звучат всё же реже, чем для мужчин.
Когда отмечается День автомобилиста
Дата у праздника непостоянная: это просто последнее воскресенье октября. Так что День автомобилиста 2019 Украина отмечает, как уже упоминалось, 27 октября.
День водителя в России официально именуется чуть длиннее – День работников автотранспорта и дорожного хозяйства – но празднуется в тот же день, что и в Украине: в этом году это 27-е число.
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День автомобилиста: что подарить
Выбрать подарок автолюбителю не так просто, как кажется. В первую очередь таким вопросом задаются дамы: что подарить мужу-автомобилисту или просто любимому парню?
Читайте такжеВ Украине изменят штрафы за превышение скорости: названы срокиОригинальный подарок мужчине в машину стоит подбирать, исходя из его предпочтений. К этому дню нередко приурочивают различные выставки ретро-автомобилей – можно презентовать билет на подобное мероприятие. Можно подобрать и более личностный подарок автомобилисту: Харьков, к примеру, предлагает мастер-класс по экстремальному вождению (там это стоит 2000 грн).
Купить в подарок дальнобойщику можно автомобильный душ, чтоб можно было освежиться в дороге. Или массажер для спины.
Что подарить начинающему автомобилисту? Ему очень пригодится набор инструментов для авто. Скорей всего, новичок такой покупкой еще не озаботился.
Есть и шуточные подарки на День автомобилиста:
- забавная наклейка на авто (SEX всегда готов, к примеру);
- часы-будильник в виде колеса или машинки;
- набор тематических рюмок с графином в виде автоаптечки или канистры.
И, разумеется, всегда в подарок автовладельцу можно презентовать добрые пожелания.
Поздравления с Днем автомобилиста
Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!
Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.
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Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
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3 смс - 156 символов:
Пусть конь твой железный без устали пашет,
Патруль на дороге платочком вслед машет.
Удачи на трассе, в дороге везения,
И кейс с инвалютой на заднем сидении.