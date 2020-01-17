Когда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы

Когда крестить ребенка в 2020 году – благоприятные дни для крещения ребенка и правила / Подробности

Абсолютно неважно, когда крестить ребенка в 2020 году, заверяют священники. Можно ли крестить ребенка в пост – да, в праздники – да, в любой день недели. Однако многие родители предпочитают перестраховаться.

Обряд крещения – один из самых важных в православии, для него не должно быть преград и привязок к суеверным датам. Но часто родители переживают, когда можно крестить ребенка в 2020 году из-за суеверий.

Читайте также19 января – какой сегодня праздник: Крещение 2020 и с Днем супругаИногда они сталкиваются с днями, когда нельзя крестить ребенка – если в храме им отказывают по объективным причинам: например, священник из определенной церкви в этот день уже обещал выехать на дом для другого обряда или это день большого праздника, когда в церковь приходит много людей, что может мешать обряду.

Благоприятные дни для крещения ребенка в 2020 году

Можно ли крестить ребенка в пост

Можно ли крестить ребенка кумы или кума

Можно ли беременным крестить

Можно ли крестить с месячными

Можно ли крестить ребенка без крестных

Почему нельзя крестить первую девочку

Что дарят крестные на крестины

Ребенка крестят в любом возрасте (обычно после 40-го дня от роду) и в любой день. Особенно рекомендуется не затягивать с обрядом, если малыш болеет.

При этом называются такие благоприятные дни для крещения ребенка в 2020 году:

в январе : 9, 11, 12 и 20;

: 9, 11, 12 и 20; в феврале : 7, 9, 21 и 27;

: 7, 9, 21 и 27; в апреле : 4, 11, 18, 22 и 28;

: 4, 11, 18, 22 и 28; в мае : 2, 6, 10, 12, 16 и 24;

: 2, 6, 10, 12, 16 и 24; в июне : 3, 8, 12, 18, 22, 24 и 28;

: 3, 8, 12, 18, 22, 24 и 28; в июле : 4, 7, 21 и 29;

: 4, 7, 21 и 29; в августе : 2, 4, 16, 22, 26 и 28;

: 2, 4, 16, 22, 26 и 28; в сентябре : 14, 16 и 28;

: 14, 16 и 28; в октябре : 3, 9 и 18;

: 3, 9 и 18; в ноябре : 2, 8, 12, 14, 16 и 18;

: 2, 8, 12, 14, 16 и 18; в декабре: 24 или 27.

Что касается дней недели, то тут приметы (не советы священников, а именно приметы) следующие:

понедельник – неблагоприятный;

– неблагоприятный; вторник – наиболее благоприятный;

– наиболее благоприятный; среда – полагается поститься, поэтому и крестины нежелательны;

– полагается поститься, поэтому и крестины нежелательны; четверг – один из самых удачливых;

– один из самых удачливых; пятница – не самый лучший;

– не самый лучший; суббота – считается, это принесет ребенку удачу и счастье;

– считается, это принесет ребенку удачу и счастье; воскресенье – аналогично с субботой.

Еще раз повторим: церковь считает, то крестить ребенка можно абсолютно в любой день.

Да.

Читайте такжеПоздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и текстыЧасто интересуются, можно ли крестить детей друг у друга, то тем, кто приходится друг другу родственниками. Некоторые священники такое допускают, но в большинстве случаев святые отцы советуют подобрать иного крестного родителя.

Дело в том, что родственники по крови или по церковному обряду (брат с сестрой или муж с женой) не могут быть крестными одному и тому же ребенку.

Так как кумовья считаются родней, то этот запрет затрагивает и их.

Также нельзя крестить детей: людям неправославным (то есть иной веры), монашествующим, малолетним и просто кровным родителям.

Церковь это разрешает.

Не рекомендуется. Более того, если крестная заранее знала, что именно на день крещения у нее должны припасть "эти" дни, то скрывать такое – это даже грех.

Если же месячные начались неожиданно, а всё уже готово и переносить церемонию уже поздно – то предупрежденный) обязательно о таком священник может позволить ей присутствовать в храме. Однако прикасаться к святыням ей нельзя.

С другой стороны, на ребенка грех никоим образом не падет. Лишь на саму женщину, если она скрыла такое от священника и родителей малыша.

Это не воспрещается. Однако церковь настоятельно рекомендует всё же подыскать достойных людей на эту роль, ведь именно от них во многом зависит воцерковление младенца и его духовное воспитание.

Отметим еще, что для крещения малыша достаточно пригласить и одного из крестных: девочке – крестную, а мальчику – крестного.

Еще один предрассудок. По суеверию, незамужние девушки в этом случае "отдают" свое женское счастье крестнице. Сама же крестница может примерить "венец безбрачия", если в крестные ей достанется замужняя. Отсюда и традиция выбирать в крестные уже замужних дам.

С другой стороны, и мужчине не рекомендуется (по тому же поверью) первым крестить мальчика.

Крестный преподносит крестик, а крестная – платок, крестильную рубашку и крыжму (на нее она принимает из святой купели ребенка).

В старину кум еще оплачивал крестины, а также делал подарки повитухе ("выкупал" младенца – чаще всего деньгами), и матери ребенка дарил платок из ситца. Сегодня подобная традиция считается во многих регионах устаревшей.