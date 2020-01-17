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Когда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы

17 января 2020, 20:53

В какой день крестить ребенка и, собственно, как крестить ребенка – выяснил Главред.

Когда крестить ребенка в 2020 году – благоприятные дни для крещения ребенка и правила
Когда крестить ребенка в 2020 году – благоприятные дни для крещения ребенка и правила / Подробности

Абсолютно неважно, когда крестить ребенка в 2020 году, заверяют священники. Можно ли крестить ребенка в пост – да, в праздники – да, в любой день недели. Однако многие родители предпочитают перестраховаться.

Обряд крещения – один из самых важных в православии, для него не должно быть преград и привязок к суеверным датам. Но часто родители переживают, когда можно крестить ребенка в 2020 году из-за суеверий.

Читайте также19 января – какой сегодня праздник: Крещение 2020 и с Днем супругаИногда они сталкиваются с днями, когда нельзя крестить ребенка – если в храме им отказывают по объективным причинам: например, священник из определенной церкви в этот день уже обещал выехать на дом для другого обряда или это день большого праздника, когда в церковь приходит много людей, что может мешать обряду.

Благоприятные дни для крещения ребенка в 2020 году

Можно ли крестить ребенка в пост

Можно ли крестить ребенка кумы или кума

Можно ли беременным крестить

Можно ли крестить с месячными

Можно ли крестить ребенка без крестных

Почему нельзя крестить первую девочку

Что дарят крестные на крестины

Благоприятные дни для крещения ребенка в 2020 году

Ребенка крестят в любом возрасте (обычно после 40-го дня от роду) и в любой день. Особенно рекомендуется не затягивать с обрядом, если малыш болеет.

При этом называются такие благоприятные дни для крещения ребенка в 2020 году:

  • в январе: 9, 11, 12 и 20;
  • в феврале: 7, 9, 21 и 27;
  • в апреле: 4, 11, 18, 22 и 28;
  • в мае: 2, 6, 10, 12, 16 и 24;
  • в июне: 3, 8, 12, 18, 22, 24 и 28;
  • в июле: 4, 7, 21 и 29;
  • в августе: 2, 4, 16, 22, 26 и 28;
  • в сентябре: 14, 16 и 28;
  • в октябре: 3, 9 и 18;
  • в ноябре: 2, 8, 12, 14, 16 и 18;
  • в декабре: 24 или 27.

Что касается дней недели, то тут приметы (не советы священников, а именно приметы) следующие:

  • понедельник – неблагоприятный;
  • вторник – наиболее благоприятный;
  • среда – полагается поститься, поэтому и крестины нежелательны;
  • четверг – один из самых удачливых;
  • пятница – не самый лучший;
  • суббота – считается, это принесет ребенку удачу и счастье;
  • воскресенье – аналогично с субботой.

Еще раз повторим: церковь считает, то крестить ребенка можно абсолютно в любой день.

Можно ли крестить ребенка в пост

Да.

Можно ли крестить ребенка кумы или кума

Читайте такжеПоздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и текстыЧасто интересуются, можно ли крестить детей друг у друга, то тем, кто приходится друг другу родственниками. Некоторые священники такое допускают, но в большинстве случаев святые отцы советуют подобрать иного крестного родителя.

Дело в том, что родственники по крови или по церковному обряду (брат с сестрой или муж с женой) не могут быть крестными одному и тому же ребенку.

Так как кумовья считаются родней, то этот запрет затрагивает и их.

Также нельзя крестить детей: людям неправославным (то есть иной веры), монашествующим, малолетним и просто кровным родителям.

Можно ли беременным крестить

Церковь это разрешает.

Можно ли крестить с месячными

Не рекомендуется. Более того, если крестная заранее знала, что именно на день крещения у нее должны припасть "эти" дни, то скрывать такое – это даже грех.

Если же месячные начались неожиданно, а всё уже готово и переносить церемонию уже поздно – то предупрежденный) обязательно о таком священник может позволить ей присутствовать в храме. Однако прикасаться к святыням ей нельзя.

С другой стороны, на ребенка грех никоим образом не падет. Лишь на саму женщину, если она скрыла такое от священника и родителей малыша.

Можно ли крестить ребенка без крестных

Это не воспрещается. Однако церковь настоятельно рекомендует всё же подыскать достойных людей на эту роль, ведь именно от них во многом зависит воцерковление младенца и его духовное воспитание.

Отметим еще, что для крещения малыша достаточно пригласить и одного из крестных: девочке – крестную, а мальчику – крестного.

Почему нельзя крестить первую девочку

Еще один предрассудок. По суеверию, незамужние девушки в этом случае "отдают" свое женское счастье крестнице. Сама же крестница может примерить "венец безбрачия", если в крестные ей достанется замужняя. Отсюда и традиция выбирать в крестные уже замужних дам.

С другой стороны, и мужчине не рекомендуется (по тому же поверью) первым крестить мальчика.

Что дарят крестные на крестины

Крестный преподносит крестик, а крестная – платок, крестильную рубашку и крыжму (на нее она принимает из святой купели ребенка).

В старину кум еще оплачивал крестины, а также делал подарки повитухе ("выкупал" младенца – чаще всего деньгами), и матери ребенка дарил платок из ситца. Сегодня подобная традиция считается во многих регионах устаревшей.

ребенок православие крещение
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