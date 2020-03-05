УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только

5 марта 2020, 12:49

Совсем скоро Международный женский день 2020, так что пора определяться, какие цветы дарить на 8 Марта и кому.

Какие цветы дарить на 8 Марта жене, любимой девушке и коллегам
Какие цветы дарить на 8 Марта жене, любимой девушке и коллегам / 1zoom.ru

Настала пора решать, какие цветы дарить на 8 Марта и кому. Ведь даже тем, кто не дарит подарки на 8 Марта, приходится иметь дело с "букетным" вопросом.

Коллеги на работе или любимая бабушка, которая еще помнит Клару Цеткин и все ее подвиги – среди женского окружения любого мужчины наверняка найдется кто-то, кто отказывается декоммунизировать этот праздник. 

Какие цветы дарят на 8 Марта любимой девушке

Оригинальные орхидеи или нежные ландыши – для любимой леди, отношения с которой еще столь же юны и нежны, это прекрасный выбор.

Читайте такжеПраздник выпал на воскресенье: будет ли на 8 Марта 2020 еще один выходной или нет

Но если девушка любит яркие цвета или "жовто-блакитна" патриотка, и вы раздумываете, какие цветы дарят на 8 Марта желтые – то учтите, что желтый считается цветом разлуки. Его лучше приберечь для коллег или тещи. А для девушки все-таки выбрать что-то в розовых или голубых тонах.

Какие цветы дарят на 8 марта фото букета для любимой девушки и жены
Ландыши и розы на 8 Марта для любимой женщины – девушки или жены / 1zoom.ru

Какие цветы дарят на 8 Марта жене

Страстные розы, космические астры или элегантные герберы с колокольчиками – такие цветы на 8 Марта любимой супруге наверняка придутся по душе.

Какие цветы дарят на 8 марта фото букета для мамы
Тюльпаны и гвоздики – для дорогой мамули / 1zoom.ru

Какие цветы дарят на 8 Марта маме, сестре, бабушке, теще и свекрови

Для мам отлично подойдут гвоздики и тюльпаны.

Для сестры, даже если она старше, стоит подобрать хрупкие маргаритки, ласковые ноготки или более экзотичный лотос.

Читайте такжеПочему дарить четное количество цветов нельзя и где это принято

У большинства наших бабушек 8 Марта четко ассоциируется с тюльпанами и мимозами, их и стоит выбирать. В качестве альтернативы еще можно посоветовать гиацинты.

Для свекрови и тещи в подарок на 8 Марта можно смело выбирать желтые розы, а еще фиалки или маргаритки в горшках.

Какие цветы дарят на 8 марта фото букета для тещи свекрови и коллег
Герберы, тюльпаны, хризантемы и альстремерия – для родни и коллег / 1zoom.ru

Какие цветы дарить на 8 Марта коллегам

Универсальный цветок – хризантема. В нем есть что-то и от скромной застенчивой ромашки, и от пышной темпераментной розы. Такой цветок наверняка понравится коллеге.

Впрочем, как вариант можно также рассмотреть букет из магнолий, жасмина, альстремерии или молочай в горшке.

8 марта подарки на 8 Марта подарок на 8 марта девушке букет цветы букет цветов
Сейчас вы просматриваете новость «Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:53
Звезде российского шансона запретили въезд в Украину: кому и за что
13:48
В God of War для PS4 нашли забавную пасхалку с очень грубым Чужаком
13:36
"Адвокат реформ" Скалецкая пролила свет на свою отставку
13:16
"Сх*яли?": украинская рок-группа с удовольствием объявила концерт в Москве Видео
13:05
Инновации и реформы: что противопоставит Украина экономическому кризису новости компании
12:57
Украинцев предупредили о "ползущей" опасности из-за аномальной погоды
12:49
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
12:49
Крупнейшую игровую выставку E3 могут отменить из-за коронавируса
12:41
Ляшко анонсировал ограничения из-за китайского коронавируса в Украине
12:20
Синоптик предупредила, где 8 марта испортится погода
12:13
В Новых Санжарах выписывают эвакуированных из Уханя украинцев - онлайн трансляция Видео
12:10
В новой Золушке фею заменили на чернокожего фея-гея Видео
11:59
Исторический момент: на iPhone удалось запустить систему Android 10
11:56
В Китае от коронавируса умер мужчина, которого посчитали излечившимся
11:45
"На чемоданах": эвакуированных из Уханя украинцев в Новые Санжары приехал "выписывать" Зеленский
11:20
Погода в Украине весной: народный синоптик дал подробный прогноз
11:17
Never Worn White - голая Кэти Перри подтвердила беременность Видео
11:14
Чем полезен березовый сок и когда собирать в 2020 году Видео
11:10
Кабмин Шмыгаля: практики Януковича и Кучмы вместо теоретиков Сороса мнение
11:06
Уханьский вирус снова атакует: хворь зафиксировали в еще одной стране
11:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: серьезный навар и пагубная услада
10:59
В Индонезии придумали радикальный метод борьбы со смертельным вирусом из Китая
10:54
Охота на ведьм, или Люстрация по-украински: чем обернется отмена закона об очищении власти мнение
10:53
В Берлине Фонд Янковского и Госкино организовали ланч для продюсеров новости компании
10:17
В Украине возросло число людей с подозрением на коронавирус
10:10
"Мальчиков любит": в Сети распекли "обнюхавшегося ладана" протоиерея РПЦ
09:52
Жуткий китайский вирус: эксперт дал устрашающий прогноз
09:45
Мир Наизнанку 11 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
09:03
"Надо дать Героя Украины": только один "слуга народа" голосовал против Кабмина Шмыгаля
08:55
Спіймати Кайдаша 5 серия смотреть онлайн 04-03-2020 Видео
08:27
Диетолог назвала угрозу сырых овощей Видео
08:25
В военной части в РФ при странных обстоятельствах прогремел взрыв
08:16
Команда 1+1 Digital объявила о проведении 1+1 Digital Weekend в 2020 году
08:05
Эмма 2020 - как выйти из френдзоны, пошаговая инструкция Видео
07:48
Коронавирус набирает новые обороты: свежие данные
07:15
Называл "резидентом": новый министр Немчинов активно троллил Зеленского
06:48
Мы ничего не знаем о Шмыгале, но есть и плюс - у него очки и борода мнение Видео
06:17
Жена экс-динамовца поделилась провокационным фото в крошечном бикини
05:55
"Молиться об оргазме и Христос как самец": священник пострадал за лекцию о сексуальности Видео
05:26
Мода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фото Фото
04:59
Как подтянуть тело в 40 лет: эксперт показала топ-5 простых упражнений Видео
04:49
Скушал и работу сердца нарушил: названо очень вредное печенье
04:12
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
03:43
Антибиотики не справятся: в РФ "напечатали" новую непобедимую супербактерию
03:01
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
02:32
Медики выяснили, чем опасна для здоровья работа по сменам
02:12
Опасные половые гастроли: топ-3 ошибок, допускаемых в сексе женщинами
01:52
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
01:43
Маникюр с принтом пениса: новый тренд в nail-арте, фото 18+ Фото
01:30
Эксперт рассказал, вызовет ли запуск Северного потока-2 новый виток войны в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять