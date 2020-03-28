Теплого Олексія 2020 – від прикмет до привітань на Теплого Олекси

На Теплого Олекси що можна робити, а чого не можна, прикмети та традиції дня дізнався Главред.
Теплого Олексія 2020 за православним календарем святкують 30 березня. Це День святого Олексія, якого ще називають Чоловіком Божим. Разом з цим святом остаточно приходить весна.
На Теплого Олекси що можна робити, а чого не можна, прикмети та традиції дня дізнався Главред.
Святому Олексію моляться цього дня про гарну теплу погоду та добрий врожай. У першу чергу з молитвами до нього звертаються пасічники та хлібороби, а також мисливці та рибалки.
Читайте такжеТеплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняЗокрема, пасічники вже виносять вулики – та моляться, щоб бджоли не шукали інших хазяїв. Заодно придивлялися: якщо ясним був ранок – то рої виходити будуть ранками, а якщо вечір – то вечорами.
Люди починають збирати березовий сік, що цього дня вважається цілющим.
За народними прикметами, на Теплого Олекси не можна працювати, шити й в'язати. Проте церква цього не забороняє: священики проти лише тієї робот, що заважає помолитися та сходити до храму.
Прати можна – але, за повір’ям, робити це потрібно у талій воді: тоді речі стануть міцними та служитимуть довго.
Якщо господарі нещодавно народили дитину, то їм неможна нічого позичати з дому цього дня (жодної речі чи копійчини) – щоб не віддати щасливу долю дитини.
Також на Олексія не сідають в сани – щоб повз виконання своїх бажань не проїхати.
Крім того, не вирушають у довгі поїздки – особливо якщо Теплий Олексій випадає на понеділок, як цього року.
Прикмети на Теплого Олекси
- Яка погода на Олекси – таким і Великдень буде.
- Тепла погода та сонячна – до урожайного року, холодна – до затяжної весни.
- Струмки широко біжать – до мокрого літа.
- На Теплого Олекси бджоли зробили перший обліт – чекай доброго медозбору.
- Якщо гуси високо летять – до снігопадів.
З днем Теплого Олекси – привітання та картинки
З днем Теплого Олекси! Миру тобі, добра і любові! Та нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою і завжди тебе оберігає від усіх бід і негараздів! Вітаю!
***
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Олексій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
***
Усіх, хто носить ім’я Олексій – з Днем ангела. Всіх православних – з днем Теплого Олекси! Прийміть найщиріші привітання з побажаннями добра. Здоров’я вам і радості, сто років процвітання, любові, щастя та родинного тепла!
***
З днем ангела, Олексію, тебе вітаю,
Здоров’я й радості тобі я бажаю,
А ще удачі хочу побажати,
І щоб не було часу сумувати.
Ім’я у тебе – захисник,
Друзів своїх – рятівник.
Ти про це прекрасно знаєш,
І усіх оберігаєш!
***
З Днем ангела тебе, Олексій,
В житті ти більше не хворій!
Зі святом хорошим вітаю
І від себе тобі я бажаю:
У сім’ї – розуміння, тепла і любові,
Щоб юності полум’я не гасло у крові.
Хочу від серця побажать,
В житті була лиш благодать!