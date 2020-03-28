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Теплого Олексія 2020 – від прикмет до привітань на Теплого Олекси

28 марта 2020, 04:43

На Теплого Олекси що можна робити, а чого не можна, прикмети та традиції дня дізнався Главред.

Теплого Олекси 2020 – що можна робити і не можна, прикмети на Олексія
Теплого Олекси 2020 – що можна робити і не можна, прикмети на Олексія

Теплого Олексія 2020 за православним календарем святкують 30 березня. Це День святого Олексія, якого ще називають Чоловіком Божим. Разом з цим святом остаточно приходить весна.

На Теплого Олекси що можна робити, а чого не можна, прикмети та традиції дня дізнався Главред.

Святому Олексію моляться цього дня про гарну теплу погоду та добрий врожай. У першу чергу з молитвами до нього звертаються пасічники та хлібороби, а також мисливці та рибалки.

Читайте такжеТеплый Алексей – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняЗокрема, пасічники вже виносять вулики – та моляться, щоб бджоли не шукали інших хазяїв. Заодно придивлялися: якщо ясним був ранок – то рої виходити будуть ранками, а якщо вечір – то вечорами.

Люди починають збирати березовий сік, що цього дня вважається цілющим.

За народними прикметами, на Теплого Олекси не можна працювати, шити й в'язати. Проте церква цього не забороняє: священики проти лише тієї робот, що заважає помолитися та сходити до храму.

Прати можна – але, за повір’ям, робити це потрібно у талій воді: тоді речі стануть міцними та служитимуть довго.

Якщо господарі нещодавно народили дитину, то їм неможна нічого позичати з дому цього дня (жодної речі чи копійчини) – щоб не віддати щасливу долю дитини.

Також на Олексія не сідають в сани – щоб повз виконання своїх бажань не проїхати.

Крім того, не вирушають у довгі поїздки – особливо якщо Теплий Олексій випадає на понеділок, як цього року.

Прикмети на Теплого Олекси

  • Яка погода на Олекси – таким і Великдень буде.
  • Тепла погода та сонячна – до урожайного року, холодна – до затяжної весни.
  • Струмки широко біжать – до мокрого літа.
  • На Теплого Олекси бджоли зробили перший обліт – чекай доброго медозбору.
  • Якщо гуси високо летять – до снігопадів.

З днем Теплого Олекси – привітання та картинки

З днем Теплого Олекси! Миру тобі, добра і любові! Та нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою і завжди тебе оберігає від усіх бід і негараздів! Вітаю!

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Теплого Олекси – картинки / Колаж Главреда

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Олексій, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

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Теплого Олекси – картинки / Колаж Главреда

***

Усіх, хто носить ім’я Олексій – з Днем ангела. Всіх православних – з днем Теплого Олекси! Прийміть найщиріші привітання з побажаннями добра. Здоров’я вам і радості, сто років процвітання, любові, щастя та родинного тепла!

***

З днем ангела, Олексію, тебе вітаю,

Здоров’я й радості тобі я бажаю,

А ще удачі хочу побажати,

І щоб не було часу сумувати.

Ім’я у тебе – захисник,

Друзів своїх – рятівник.

Ти про це прекрасно знаєш,

І усіх оберігаєш!

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Теплого Олекси – картинки / Колаж Главреда

​***

З Днем ангела тебе, Олексій,

В житті ти більше не хворій!

Зі святом хорошим вітаю

І від себе тобі я бажаю:

У сім’ї – розуміння, тепла і любові,

Щоб юності полум’я не гасло у крові.

Хочу від серця побажать,

В житті була лиш благодать!

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Теплого Олекси – картинки / Колаж Главреда
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