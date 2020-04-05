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Благовіщення 2020 – що не можна робити та прикмети свята

5 апреля 2020, 06:00

Як правильно святкувати Благовіщення Пресвятої Богородиці та які є прикмети у цього свята – дізнався Главред.

Благовіщення – прикмети та що можна робити на Благовіщення 2020
Благовіщення – прикмети та що можна робити на Благовіщення 2020

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2020 православні святкуватимуть уже цього вівторка, тобто 7 квітня.

Усі справи по дому слід переробити заздалегідь, адже на саме Благовіщення працювати ніяк не можна – лише молитися та поститися.

При цьому Благовіщення Пресвятої Богородиці – свято настільки велике, що цього дня навіть дозволяється послабити Великий піст 2020: можна їсти рибні страви, додавати до їжі рослинну олію, випити келих вина.

Прикмети на Благовіщення

Читайте такжеВітання з Благовіщенням Господнім – картинки та тексти своїми словамиНа Благовіщення 7 квітня стежать за погодою: сонячне та пригоже Благовіщення обіцяє холодний Великдень – проте гарний врожай. І навпаки: сніг, іній, туман чи сильний вітер на Благовіщення – провісники неврожайного року.

Дощ цього дня – до хорошої риболовлі та грибної осені.

Що не можна робити на Благовіщення, а що можна

На Благовіщення збирають цілющі трави: вважається, що їхні властивості посилюються цього дня. А першими весняними квітами – що є символом нового життя та непорочності – прикрашають оселю.

Читайте такжеКакого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечатьА от саму себе людина на Благовіщення, навпаки, не прикрашає: не можна робити складних зачісок ("На Благовіщення птах гнізда не в'є, а дівка коси не плете"), одягати щось нове (погано буде носитися, забрудниться, порветься).

Щоб не мати проблем із грошима – неможна нічого позичати з будинку цього дня.

А от щоб бути здоровим – на Благовіщення вмиваються талою водою.

І наостанок – вважається, якщо у Благовіщення загадати бажання, то воно неодмінно збудеться. Головне – неможна загадувати щось зле (бажати помсти, чужу жінку чи якось інакше грішити подумки).

Раніше ми писали про те, коли починається Страсний тиждень в 2020 році, що можна їсти в останній тиждень Великого посту і що означають дні перед Великоднем. Детальніше читайте в нашому матеріалі Страсний тиждень перед Великоднем 2020 – що можна і не можна робити.

Також ми писали про те, коли Трійця в 2020 році й як її правильно відзначати. Трійця 2020 – дата свята залежить від того, якого числа Пасха в 2020 році. Традиції свята пов'язані із застіллями і сватанням.

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