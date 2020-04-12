13 апреля – какой праздник – Страстная неделя 2020: что есть, запреты

Как правильно питаться на Страстной неделе Великого поста 2020, что нельзя делать и когда печь пасху и красить яйца в этом году – в материале Главреда.
13 апреля 2020 – сегодня праздник великий. Великий понедельник 2020 открывает Страстную неделю 2020.
Мир отмечает Всемирный день рок-н-ролла, в России проходит День мецената и благотворителя. В Таиланде наступил Сонгкран – Тайский Новый год 2020.
По народному календарю, 13 апреля – Ипатий Чудотворец.
13 апреля – праздник церковный
Православные в этот день почитают святого Ипатия. Ему молятся о беременности и просят излечить от бесплодия. Также к святому Ипатию обращаются, если у матери мало молока или у роженицы открылось кровотечение.
Страстная неделя Великого поста в 2020 году начинается с 13 апреля.
Страстная седмица (наравне с первой неделей) – время самого строгого поста. Что кушать в Страстную неделю?
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Страстная неделя – что можно есть
С понедельника по четверг чередуется сухоядение с приемом пищи без масла. Страстная пятница 2020 предписывает полный отказ от пищи. В Великую субботу снова можно пищу без масла. Детальнее читайте в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.
13 апреля – приметы
Есть такие приметы 13 апреля на погоду:
- солнечный день – к теплому лету;
- утренний туман стелется облачками – к дождю, на землю падает – к сухой погоде;
- дождь с утра – к мокрому лету;
- вода в реке пенится – к дождю;
- у березы и клена сока прибавилось – к потеплению;
- березовый сок невкусный – к хорошему урожаю хлеба.
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13 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Чтобы защитить дом от пожара – по поверью, нужно на Ипатия сжечь какой-нибудь хлам.
Традиции Страстной недели предписывают, что в Великий понедельник в доме нужно закончить все крупные домашние дела, включая уборку и ремонт.
В целом, Страстная неделя по дням выглядит так:
- с понедельника по среду – заканчивают все работы в доме, саду и огороде,
- в Чистый четверг пекут пасхи и красят яйца;
- в Страстную пятницу ничего нельзя: ни есть, ни пить, ни работать, ни веселиться – только молятся и думают о духовном;
- в Великую субботу заканчивают все, что не закончили за неделю: докрашивают яйца, пекут пасхи, кто не успел – и начинают освящать пасхи, куличи и яйца;
- воскресенье – Пасха 2020.
Детальнее читайте в нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать.
По народным поверьям, 13 апреля нельзя супругам – злиться друг на друга и ругаться, иначе семью ждет беда.
13 апреля – именины
День ангела справляют Анна, Вениамин, Иван и Иннокентий, Иосиф и Ипатий.
13 апреля – кто родился
13 апреля родились такие знаменитости:
- 1887 — украинский скульптор, кинорежиссер, драматург, сценарист, художник кино Иван Кавалеридзе.
- 1934 — цирковая артистка, дрессировщица Наталья Дурова.
- 1946 — украинский, русский актер Леонид Яновский (Капитан Пилигрима, Назар Стодоля, Украинская вендетта, Роксолана и др.).
- 1948 — американский и российский певец, автор песен Михаил Шуфутинский.
- 1949 — украинский поэт, критик, литературовед, педагог Юрий Кузнецов.
- 1993 — американская актриса Ханна Маркс (Гримм, Необходимая жестокость, Новый Человек-паук и др.).