13 апреля – какой праздник – Страстная неделя 2020: что есть, запреты

13 апреля праздник Страстная неделя – когда печь пасху и красить яйца / redpepperwallpaper.com

13 апреля 2020 – сегодня праздник великий. Великий понедельник 2020 открывает Страстную неделю 2020.

Мир отмечает Всемирный день рок-н-ролла, в России проходит День мецената и благотворителя. В Таиланде наступил Сонгкран – Тайский Новый год 2020.

По народному календарю, 13 апреля – Ипатий Чудотворец.

13 апреля – праздник церковный

Православные в этот день почитают святого Ипатия. Ему молятся о беременности и просят излечить от бесплодия. Также к святому Ипатию обращаются, если у матери мало молока или у роженицы открылось кровотечение.

Страстная неделя Великого поста в 2020 году начинается с 13 апреля.

Страстная седмица (наравне с первой неделей) – время самого строгого поста. Что кушать в Страстную неделю?

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Страстная неделя – что можно есть

С понедельника по четверг чередуется сухоядение с приемом пищи без масла. Страстная пятница 2020 предписывает полный отказ от пищи. В Великую субботу снова можно пищу без масла. Детальнее читайте в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.

13 апреля – приметы

Есть такие приметы 13 апреля на погоду:

солнечный день – к теплому лету;

утренний туман стелется облачками – к дождю, на землю падает – к сухой погоде;

дождь с утра – к мокрому лету;

вода в реке пенится – к дождю;

у березы и клена сока прибавилось – к потеплению;

березовый сок невкусный – к хорошему урожаю хлеба.

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13 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Чтобы защитить дом от пожара – по поверью, нужно на Ипатия сжечь какой-нибудь хлам.

Традиции Страстной недели предписывают, что в Великий понедельник в доме нужно закончить все крупные домашние дела, включая уборку и ремонт.

В целом, Страстная неделя по дням выглядит так:

с понедельника по среду – заканчивают все работы в доме, саду и огороде,

в Чистый четверг пекут пасхи и красят яйца;

в Страстную пятницу ничего нельзя: ни есть, ни пить, ни работать, ни веселиться – только молятся и думают о духовном;

в Великую субботу заканчивают все, что не закончили за неделю: докрашивают яйца, пекут пасхи, кто не успел – и начинают освящать пасхи, куличи и яйца;

воскресенье – Пасха 2020.

Детальнее читайте в нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать.

По народным поверьям, 13 апреля нельзя супругам – злиться друг на друга и ругаться, иначе семью ждет беда.

13 апреля – именины

День ангела справляют Анна, Вениамин, Иван и Иннокентий, Иосиф и Ипатий.

13 апреля – кто родился

13 апреля родились такие знаменитости: