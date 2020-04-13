14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской

Что надо делать в Великий вторник Страстной недели – и что нельзя делать в праздник Марии Египетской 14 апреля, узнал Главред.
14 апреля 2020 – сегодня праздник светлый. Это Великий вторник 2020 и День Марии Египетской 2020.
Из светских праздников стоит упомянуть начало солнечного Нового года в Индии. А Украина отмечает День Госавтоинспекции МВД.
По народному календарю, 14 апреля – Марья Пустые щи.
14 апреля – праздник церковный
Идет Страстная неделя 2020 Великого поста. Это Великий вторник 2020.
Разрешается горячая пища, но без добавления масла.
Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги.
Также православные 14 апреля почитают память преподобной Марии Египетской. При жизни она была блудницей, но впоследствии раскаялась.
Мария Египетская – покровительница кающихся женщин. Детальнее читайте в нашем материале Праздник преподобной Марии Египетской: как избавиться от дурных привычек и поздравить Маш.
Молитва Марии Египетской
14 апреля – приметы
Есть такие приметы 14 апреля на погоду:
- сырая погода – к урожаю грибов;
- гром гремит – к ясному теплому лету;
- молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;
- разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;
- синие облака – к теплой, но влажной погоде;
- пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.
14 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В Великий вторник заканчивают все мелкие домашние дела: стирку, штопку, глажку и пр. При этом особое внимание следует уделить наряду, который человек выбрал для празднования Пасхи – его следует окончательно привести в порядок и отложить до праздника.
А праздник Марии Египетской предписывает, что день нужно провести в строгом воздержании – как в еде, так и в поведении.
Чтобы защититься от сглаза – народные приметы 14 апреля советуют женщинам сначала рукой погладить себя по заду, после чего той же рукой потереть по лицу.
По народным поверьям, 14 апреля нельзя:
- делать уборку;
- ругаться в доме;
- мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.
14 апреля – именины
Главная именинница дня – Мария.
День ангела также справляют Ефим, Иван, Макар и Сергей.
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14 апреля – кто родился
14 апреля родились такие знаменитости:
- 1924 — украинская певица и актриса театра, народная артистка Украины Мария Харченко.
- 1965 — японский программист, создатель языка программирования Ruby Юкихиро Мацумото.
- 1973 — американский актер и продюсер Эдриен Броуди (Пианист, Таинственный лес, Кинг-Конг, сериал Острые козырьки и др.).
- 1977 — американская актриса Сара Мишель Геллар (Баффи — истребительница вампиров, Жестокие игры и др.).
- 1988 — актриса театра и кино Кристина Асмус (Интерны, Текст и др.).