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14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской

13 апреля 2020, 16:16

Что надо делать в Великий вторник Страстной недели – и что нельзя делать в праздник Марии Египетской 14 апреля, узнал Главред.

14 апреля – праздник Марии Египетской и Великий вторник – что делать
14 апреля – праздник Марии Египетской и Великий вторник – что делать / 1zoom.ru

14 апреля 2020 – сегодня праздник светлый. Это Великий вторник 2020 и День Марии Египетской 2020.

Из светских праздников стоит упомянуть начало солнечного Нового года в Индии. А Украина отмечает День Госавтоинспекции МВД.

По народному календарю, 14 апреля – Марья Пустые щи.

14 апреля – праздник церковный

Идет Страстная неделя 2020 Великого поста. Это Великий вторник 2020.

Разрешается горячая пища, но без добавления масла.

Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги.

Также православные 14 апреля почитают память преподобной Марии Египетской. При жизни она была блудницей, но впоследствии раскаялась.

Мария Египетская – покровительница кающихся женщин. Детальнее читайте в нашем материале Праздник преподобной Марии Египетской: как избавиться от дурных привычек и поздравить Маш.

Молитва Марии Египетской

14 апреля – приметы

Есть такие приметы 14 апреля на погоду:

  • сырая погода – к урожаю грибов;
  • гром гремит – к ясному теплому лету;
  • молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;
  • разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;
  • синие облака – к теплой, но влажной погоде;
  • пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.

14 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В Великий вторник заканчивают все мелкие домашние дела: стирку, штопку, глажку и пр. При этом особое внимание следует уделить наряду, который человек выбрал для празднования Пасхи – его следует окончательно привести в порядок и отложить до праздника.

А праздник Марии Египетской предписывает, что день нужно провести в строгом воздержании – как в еде, так и в поведении.

Чтобы защититься от сглаза – народные приметы 14 апреля советуют женщинам сначала рукой погладить себя по заду, после чего той же рукой потереть по лицу.

По народным поверьям, 14 апреля нельзя:

  • делать уборку;
  • ругаться в доме;
  • мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.

14 апреля – именины

Главная именинница дня – Мария.

День ангела также справляют Ефим, Иван, Макар и Сергей.

Читайте такжеДень Марии: как феерично поздравить Маш с именинами

14 апреля – кто родился

14 апреля родились такие знаменитости:

  • 1924 — украинская певица и актриса театра, народная артистка Украины Мария Харченко.
  • 1965 — японский программист, создатель языка программирования Ruby Юкихиро Мацумото.
  • 1973 — американский актер и продюсер Эдриен Броуди (Пианист, Таинственный лес, Кинг-Конг, сериал Острые козырьки и др.).
  • 1977 — американская актриса Сара Мишель Геллар (Баффи — истребительница вампиров, Жестокие игры и др.).
  • 1988 — актриса театра и кино Кристина Асмус (Интерны, Текст и др.).
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