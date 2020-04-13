14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской

14 апреля – праздник Марии Египетской и Великий вторник – что делать / 1zoom.ru

14 апреля 2020 – сегодня праздник светлый. Это Великий вторник 2020 и День Марии Египетской 2020.

Из светских праздников стоит упомянуть начало солнечного Нового года в Индии. А Украина отмечает День Госавтоинспекции МВД.

По народному календарю, 14 апреля – Марья Пустые щи.

14 апреля – праздник церковный

Идет Страстная неделя 2020 Великого поста. Это Великий вторник 2020.

Разрешается горячая пища, но без добавления масла.

Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги.

Также православные 14 апреля почитают память преподобной Марии Египетской. При жизни она была блудницей, но впоследствии раскаялась.

Мария Египетская – покровительница кающихся женщин. Детальнее читайте в нашем материале Праздник преподобной Марии Египетской: как избавиться от дурных привычек и поздравить Маш.

Молитва Марии Египетской

14 апреля – приметы

Есть такие приметы 14 апреля на погоду:

сырая погода – к урожаю грибов;

гром гремит – к ясному теплому лету;

молния сверкает, а грома не видно – к засушливому лету;

разлив воды – к разнотравью и хорошему сенокосу;

синие облака – к теплой, но влажной погоде;

пчелы вылетели из ульев и дружным роем кружат над ними – к ранней весне.

14 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В Великий вторник заканчивают все мелкие домашние дела: стирку, штопку, глажку и пр. При этом особое внимание следует уделить наряду, который человек выбрал для празднования Пасхи – его следует окончательно привести в порядок и отложить до праздника.

А праздник Марии Египетской предписывает, что день нужно провести в строгом воздержании – как в еде, так и в поведении.

Чтобы защититься от сглаза – народные приметы 14 апреля советуют женщинам сначала рукой погладить себя по заду, после чего той же рукой потереть по лицу.

По народным поверьям, 14 апреля нельзя:

делать уборку;

ругаться в доме;

мужчинам работать или что-то планировать – хорошей реализации планов не жди.

14 апреля – именины

Главная именинница дня – Мария.

День ангела также справляют Ефим, Иван, Макар и Сергей.

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14 апреля – кто родился

14 апреля родились такие знаменитости: