Праздник преподобной Марии Египетской: как избавиться от дурных привычек и поздравить Маш

Святая Мария Египетская. Хосе Рибера. Что нельзя делать в день памяти святой / Артхив

14 апреля православные отмечают День памяти преподобной Марии Египетской. В христианстве Мария Египетская служит символом покаяния.

Праздник отмечаются в пятую неделю (воскресение) Великого поста, католики отмечают его 3 апреля. В этот праздник в храме на утрени совершается особая служба – Стояние преподобной Марии Египетской 2019.

У праздника есть и народное название – Пустые щи. Ведь в старину к этому времени обычно заканчивались запасы кислой капусты, поэтому и щи готовили жидкими, добавляя разве что щавель или крапиву.

Также 14 апреля отмечаются именины Маш в честь Марии Египетской. А еще свой День ангела празднуют сегодня Ефим, Иван, Макар и Сергей.

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Житие Марии Египетской кратко

Прославилась Мария Египетская за свой блуд: с 12 лет она предавалась разврату, провоцируя мужчин спускать целые состояния на свои капризы.

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаИ так продолжалось 17 лет, пока однажды в Иерусалиме не захотелось ей посмотреть на Животворящее Древо – однако сила Божия не пустила блудницу в храм. И только после молитвы Пресвятой Богородицы Мария смогла попасть в церковь и преклониться святыням.

После этого Мария осознала глубину своего падения и удалилась в пустыню, где 47 лет вела крайне аскетичный образ жизни. К примеру, после того, как у нее захваченный взятый с собою хлеб, преподобная Мария больше ничего не ела, питаясь Святым Духом (по другой версии – кореньями и окаменелыми хлебами). Когда одежда на ней истлела, она после этого так и ходила голой. Также Мария Египетская не мылась после ухода в пустыню.

Единственным, кто видел Марию после ее исхода в пустыню, был иеромонах Зосима. Он же, в конце концов, причастил и похоронил святую, когда пришло ее время.

Мария Египетская: чудеса

За проявленную при покаянии силу воли Господь наделил Марию знанием Священного Писания, хотя та ни разу не читала святого текста. Также Бог даровал ей дар прозорливости и чтения мыслей. В частности, она точно знала день своей смерти.

Кроме того, как свидетельствует монах Зосима, во время молитвы преподобная поднималась над землей и зависала в воздухе почти на полметра от поверхности.

Мария Египетская: фильм

Мария Египетская: о чем молятся

Мария Египетская – как покаявшаяся грешница – помогает и другим верующим получить истинное прощение.

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУПеред иконой преподобной Марии Египетской молятся об избавлении от дурных страстей и пагубных привычек: к примеру, просят помощи в избавлении от наркомании, пьянства и т. д. К ней обращаются с покаянием за совершенный аборт.

Женщины молятся Марии Египетской, прося святую помочь с правильным выбором в жизни, сохранить целомудрие, даровать скромность и христианскую мудрость.

Кроме того, молятся Марии Египетской о защите от дурного сглаза и порчи.

Также нее просят даровать силы, чтобы уменьшить последствия своего дурного поступка. При этом священники особо отмечают: только начав на деле исправлять свои ошибки и заглаживать свою вину/нанесенную обиду, человек может получить у этой святой помощь в получении прощения.

Мария Египетская: молитва

Молитва Марии Египетской от блуда

Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находящия напасти, от внезапныя смерти и от всякого зла, в час же разлучения души и тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь; и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Кондак преподобной Марии Египетской, глас 3

Блудами первее преисполнена всяческими, Христова невеста днесь покаянием явися, Ангельское жительство подражающи, демоны Креста оружием погубляет. Сего ради Царствия невеста явилася еси, Марие преславная.

Мария Египетская: акафист

Праздник Марии Египетской: что нельзя делать

14 апреля, день памяти Марии Египетской, принято проводить в строгом воздержании. То есть под запретом любые излишества как в еде, так и в поведении.

Согласно календарю Великого поста 2019, 14 апреля дозволяется вареная пища с растительным маслом, немного вина.

По народной примете, чтобы защититься от сглаза, женщинам в этот день нужно было сначала погладить себя рукой по заду, а затем той же рукой потереть себя по лицу.

14 апреля: приметы на погоду

Считается, что если в этот день:

розлив реки – к хорошему сенокосу, а сильное половодье – к богатой рыбалке;

небо днем безоблачное, а ночью звездное – лето будет урожайным;

раскаты грома на Марию – к теплому ясному лету;

молния сверкала без грома в этот день предвещала засушливое лето.

День ангела Марии: поздравления

Имя Мария означает в переводе с еврейского языка — госпожа, хозяйка. Мария Египетская всей своей жизнью показала, что человек сам является хозяином своей судьбы и изменить ее никогда не поздно.

Главред подобрал самые красивые поздравления с именинами Марии в день ее святой.

4 смс - 248 символов:

Прекрасная Мария, поздравляю с твоим днем. От чистой души желаю уверенности в своих поступках и решениях, благополучия в доме и достатка, долговечного здоровья и красоты, великих успехов и большой удачи, веселого праздника души и искренней радости.

***

3 смс - 189 символов:

Моя милая Мария,

Поздравления шлю тебе,

Будет пусть любовь большая

Предначертана в судьбе.

Счастье женское накроет

Пусть, Машуня, с головой,

Пусть капризная фортуна

Не расстанется с тобой.

***

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

Я удачи пожелать

И добра хочу немало,

Никогда не унывать,

Чтоб тепло на сердце стало!

***

Все у тебя, Маша, будет хорошо!

Тут даже без вопросов, точно знаю,

Ум, красота, манеры - все судьбой дано,

Здоровья крепкого и счастья пожелаю!

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

Еще больше поздравлений читайте в наших материалах Как поздравить с именинами Марию на словах и в анимированных открытках и День Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы.