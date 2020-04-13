Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги

Страстная неделя в 2020 году – что делать каждый день, как питаться и какие есть заговоры и обряды – в материале Главреда.
Страстная неделя Великого поста в 2020 году берет свое начало 13 апреля.
Это время особо строгого воздержания – как в еде, так и в поступках. Последняя возможность искупить свои прегрешения до того, как наступит Пасха 2020. Тем более, что в этом году из-за коронавируса и карантина посещать церковь, исповедоваться и причащаться запрещено – церковь с этим согласилась.
Но священники напоминают: в карантин таинства исповеди и причащения должно заменить искреннее покаяние, полный отказ от греха.
Главред узнал, какое меню предписывает Страстная неделя Великого поста 2020 – что можно есть, рецепты – и что нужно делать в дни Страстной седмицы.
- Страстная неделя – что делать каждый день
- Страстная неделя – заговоры и обряды
- Страстная неделя – что можно есть
- Страстная неделя – меню по дням
- Страстная неделя Великого поста 2020 – постные рецепты
- Рецепты пасхи – выпечка с видео
Страстная неделя – что делать каждый день
Страстная неделя по дням предписывает следующее:
- с понедельника по среду – завершить все работы по доме, в саду и огороде,
- в Чистый четверг пекут пасхи и красят яйца;
- в Страстную пятницу ничего нельзя делать: ни работать, ни есть, ни даже пить, ни веселиться – это день молитв и полной аскезы;
- в Великую субботу заканчивают все, что успели не закончить за неделю: пекут пасхи и красят яйца те, кто не успел – и начинают освящать пасхи и яйца в церкви;
- воскресенье – Пасха 2020.
Детальнее читайте в нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать.
Страстная неделя – заговоры и обряды
В понедельник, вторник и среду Страстной недели церковь вспоминает в проповедях беседы Христа с учениками и народом.
Четверг посвящен чтению Страстей Христовых.
На службе в Страстную пятницу священник рассказывает о страданиях Спасителя на кресте. С этого дня читать заговоры и устраивать ритуалы и обряды уже запрещено.
В проповеди в Великую субботу говорится про погребение Иисуса и его пребывание во гробе.
- Великий понедельник Страстной недели: заговоры на Пасху на здоровье
- Великий вторник Страстной недели: заговор на благополучие детей
- Великая среда Страстной недели: заговор на любовь и семейное счастье
- Чистый четверг Страстной недели: как намолить себе денег и богатства
Страстная неделя – что можно есть
С понедельника по четверг нужно чередовать сухоядение с приемом пищи без масла.
Страстная пятница 2020 – это день полного отказа от пищи.
В Великую субботу снова можно пищу без масла. Детальнее читайте в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.
Страстная неделя – меню по дням
Что кушать в Страстную неделю? Мы подготовили меню на каждый день в Великий пост 2020 года – в его последнюю неделю. Чуть ниже будут и рецепты постных блюд.
► Понедельник – по меню на каждый день Страстной недели можно есть лишь сырые овощи и фрукты. Разнообразить рацион стоит за счет орехов и семечек.
► Вторник – горячие блюда из сваренных продуктов, но без добавления масла (нельзя ни сливочное, ни растительное масло) – так что лучше готовить на пару или обжаривать овощи в собственном соку.
► Среда – сухоядение: все блюда из растительных продуктов и готовятся без масла.
► Четверг – вареные продукты без масла.
► Пятница – желательно совсем отказаться от еды.
► Суббота – вареные овощи и фрукты, без растительного масла.
► Воскресенье – Пасха 2020 и, соответственно, окончание Великого поста: снимаются все пищевые запреты.
Страстная неделя Великого поста 2020 – постные рецепты
Овощной салат с грибами
Понадобится:
- маринованные грибы – 300 г,
- болгарский перец – 1 шт.,
- помидор – 1 шт.,
- луковица – половинка средней,
- укроп,
- рассол или уксус – 1 ст. ложка,
- соль по вкусу.
Как готовить:
Сцедить жидкость с грибов. Крупные грибы порезать, мелкие добавлять так.
Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры – дольками, болгарский перец – соломкой. Сбрызнуть уксусом или рассолом. Добавить измельченный укроп.
Посолить. Перемешать. При желании – добавить рассола по вкусу.
Салат с помидорами и авокадо
Понадобится:
- помидоры черри или обычные – 500 г;
- авокадо (крупное и спелое) – 1 шт.;
- лайм – 1 шт.;
- сладкая кукуруза – 5-6 ст. л.;
- зеленый лук – 2-3 пера;
- соль и перец по вкусу.
Как готовить:
Помидоры разрезать: черри – пополам, обычные – кубиками. Авокадо тоже нарезать кубиками. Мелко нарезать лук.
Смешать все это с кукурузой. Посолить и поперчить по вкусу, сбрызнуть лаймовым соком.
Суп из молодой капусты для похудения
А для того, кто считает, что Страстная неделя – это диета, а не просто пост, предлагаем простейшее блюдо, с которым справится любой начинающий кулинар. Калорийность одной порции – всего лишь около 95 ккал.
Понадобится:
- вода или овощной бульон – 1,5 л;
- молодая капуста белокочанная – 550 г;
- картофель – 230 г (здесь и далее в очищенным виде);
- луковица средняя – 1 шт. (около 60 г);
- сладкий перец – 150 г;
- сельдерей – 1 стебель (около 40 г);
- морковь средняя – 1 шт. (порядка 130 грамм);
- соль по вкусу.
Как готовить:
Тонко нашинковать капусту, мелко нарубить лук. Морковь и перец нарезать соломкой, картофель – кубиками, сельдерей – кружочками. Слегка обжарить все в собственном соку в воке или на сковороде с толстым дном – помешивать всё время.
В принципе, можно и не обжаривать – но такие овощи "гриль" добавят блюду пикантности.
Добавить в бульон картофель, капусту, обжаренные овощи. Посолить.
Довести до кипения и на небольшом огне варить до мягкости овощей – порядка 20 минут.
Великий пост – десерты: витаминная смесь из сухофруктов
Это вариант из раздела Постные фруктовые десерты или Постные десерты без муки.
Понадобится:
- чернослив, грецкие орехи, курага и изюм – всё по 200 г;
- крупный лимон – 1 шт.;
- мед – 2-3 ст. л.
Как готовить:
Лимон помыть, нарезать на дольки, семечки удалить.
Сложить в блендер лимон и остальные ингредиенты – перемолоть. Вуаля! Всё готово!
Рецепты пасхи – выпечка с видео
Ну и, конечно, какая же Пасха без паски (в последнее время чаще говорят пасха) или кулича? По народной традиции, печь пасхи в этом году можно уже с 16 апреля – то есть в Чистый четверг.
Для тех, у кого на карантине есть время и желания для готовки – предлагаем самые проверенные рецепты пасхи. В обоих случаях – это рецепт пасхи в духовке.
Это пасха обыкновенная – рецепт пасхи по-домашнему. Ее еще называют классическая пасха или пасха наливная (рецепт во всех случаях аналогичный).
И второй вариант. Это сладкая пасха – рецепт этой вкусной пасхи предусматривает черный шоколад, орехи и изюм.