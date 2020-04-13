Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги

Страстная неделя 2020 – что делать, меню по дням, заговоры и обряды / 1zoom.ru

Страстная неделя Великого поста в 2020 году берет свое начало 13 апреля.

Это время особо строгого воздержания – как в еде, так и в поступках. Последняя возможность искупить свои прегрешения до того, как наступит Пасха 2020. Тем более, что в этом году из-за коронавируса и карантина посещать церковь, исповедоваться и причащаться запрещено – церковь с этим согласилась.

Но священники напоминают: в карантин таинства исповеди и причащения должно заменить искреннее покаяние, полный отказ от греха.

Главред узнал, какое меню предписывает Страстная неделя Великого поста 2020 – что можно есть, рецепты – и что нужно делать в дни Страстной седмицы.

Страстная неделя по дням предписывает следующее:

с понедельника по среду – завершить все работы по доме, в саду и огороде,

в Чистый четверг пекут пасхи и красят яйца;

в Страстную пятницу ничего нельзя делать: ни работать, ни есть, ни даже пить, ни веселиться – это день молитв и полной аскезы;

в Великую субботу заканчивают все, что успели не закончить за неделю: пекут пасхи и красят яйца те, кто не успел – и начинают освящать пасхи и яйца в церкви;

воскресенье – Пасха 2020.

Детальнее читайте в нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2020 – что можно и нельзя делать.

В понедельник, вторник и среду Страстной недели церковь вспоминает в проповедях беседы Христа с учениками и народом.

Четверг посвящен чтению Страстей Христовых.

На службе в Страстную пятницу священник рассказывает о страданиях Спасителя на кресте. С этого дня читать заговоры и устраивать ритуалы и обряды уже запрещено.

В проповеди в Великую субботу говорится про погребение Иисуса и его пребывание во гробе.

С понедельника по четверг нужно чередовать сухоядение с приемом пищи без масла.

Страстная пятница 2020 – это день полного отказа от пищи.

В Великую субботу снова можно пищу без масла. Детальнее читайте в нашем материале Великий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные.

Что кушать в Страстную неделю? Мы подготовили меню на каждый день в Великий пост 2020 года – в его последнюю неделю. Чуть ниже будут и рецепты постных блюд.

► Понедельник – по меню на каждый день Страстной недели можно есть лишь сырые овощи и фрукты. Разнообразить рацион стоит за счет орехов и семечек.

► Вторник – горячие блюда из сваренных продуктов, но без добавления масла (нельзя ни сливочное, ни растительное масло) – так что лучше готовить на пару или обжаривать овощи в собственном соку.

► Среда – сухоядение: все блюда из растительных продуктов и готовятся без масла.

► Четвер г – вареные продукты без масла.

► Пятница – желательно совсем отказаться от еды.

► Суббота – вареные овощи и фрукты, без растительного масла.

► Воскресенье – Пасха 2020 и, соответственно, окончание Великого поста: снимаются все пищевые запреты.

Овощной салат с грибами

Понадобится:

маринованные грибы – 300 г,

болгарский перец – 1 шт.,

помидор – 1 шт.,

луковица – половинка средней,

укроп,

рассол или уксус – 1 ст. ложка,

соль по вкусу.

Как готовить:

Сцедить жидкость с грибов. Крупные грибы порезать, мелкие добавлять так.

Лук нарезать тонкими полукольцами, помидоры – дольками, болгарский перец – соломкой. Сбрызнуть уксусом или рассолом. Добавить измельченный укроп.

Посолить. Перемешать. При желании – добавить рассола по вкусу.

Салат с помидорами и авокадо

Понадобится:

помидоры черри или обычные – 500 г;

авокадо (крупное и спелое) – 1 шт.;

лайм – 1 шт.;

сладкая кукуруза – 5-6 ст. л.;

зеленый лук – 2-3 пера;

соль и перец по вкусу.

Как готовить:

Помидоры разрезать: черри – пополам, обычные – кубиками. Авокадо тоже нарезать кубиками. Мелко нарезать лук.

Смешать все это с кукурузой. Посолить и поперчить по вкусу, сбрызнуть лаймовым соком.

Суп из молодой капусты для похудения

А для того, кто считает, что Страстная неделя – это диета, а не просто пост, предлагаем простейшее блюдо, с которым справится любой начинающий кулинар. Калорийность одной порции – всего лишь около 95 ккал.

Понадобится:

вода или овощной бульон – 1,5 л;

молодая капуста белокочанная – 550 г;

картофель – 230 г (здесь и далее в очищенным виде);

луковица средняя – 1 шт. (около 60 г);

сладкий перец – 150 г;

сельдерей – 1 стебель (около 40 г);

морковь средняя – 1 шт. (порядка 130 грамм);

соль по вкусу.

Как готовить:

Тонко нашинковать капусту, мелко нарубить лук. Морковь и перец нарезать соломкой, картофель – кубиками, сельдерей – кружочками. Слегка обжарить все в собственном соку в воке или на сковороде с толстым дном – помешивать всё время.

В принципе, можно и не обжаривать – но такие овощи "гриль" добавят блюду пикантности.

Добавить в бульон картофель, капусту, обжаренные овощи. Посолить.

Довести до кипения и на небольшом огне варить до мягкости овощей – порядка 20 минут.

Великий пост – десерты: витаминная смесь из сухофруктов

Это вариант из раздела Постные фруктовые десерты или Постные десерты без муки.

Понадобится:

чернослив, грецкие орехи, курага и изюм – всё по 200 г;

крупный лимон – 1 шт.;

мед – 2-3 ст. л.

Как готовить:

Лимон помыть, нарезать на дольки, семечки удалить.

Сложить в блендер лимон и остальные ингредиенты – перемолоть. Вуаля! Всё готово!

Ну и, конечно, какая же Пасха без паски (в последнее время чаще говорят пасха) или кулича? По народной традиции, печь пасхи в этом году можно уже с 16 апреля – то есть в Чистый четверг.

Для тех, у кого на карантине есть время и желания для готовки – предлагаем самые проверенные рецепты пасхи. В обоих случаях – это рецепт пасхи в духовке.

Это пасха обыкновенная – рецепт пасхи по-домашнему. Ее еще называют классическая пасха или пасха наливная (рецепт во всех случаях аналогичный).

И второй вариант. Это сладкая пасха – рецепт этой вкусной пасхи предусматривает черный шоколад, орехи и изюм.