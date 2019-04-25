Чистый четверг Страстной недели 2019: как намолить себе денег и богатства

Как в Чистый четверг намолить себе денег и богатства / 1zoom.ru

Православный Чистый четверг 2019 отмечается 25 апреля.

В этот день делают четверговую соль – как оберег от порчи, от пьянства, от врагов, а также ее при заговорах на богатство. Подробнее читайте в нашем материале Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна.

И, пожалуй, все знают, что в Чистый четверг принято купаются до восхода солнца, наводить порядок дома, печь паски и красить яйца – какие молитвы и заговоры при этом принято читать, узнайте в нашем материале Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть.

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Сам же Чистый четверг отлично подходит для того, чтобы провести пасхальные обряды на богатство и прочесть молитвы на Пасху на деньги.

Например, для привлечения богатства крупинками готовой Четверговой соли нужно посыпать несколько крупных купюр из своего кошелька, приговаривая: Солью заговоренною, силами Божьими, помыслами своими чистыми злато я в дом зазываю. Да не переведутся в доме моем деньги, как звезды на небе, что в ночь на Чистый четверг свет нам давали.

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Можно также изготовить заговоренную монету (чаще всего для этого используют пятак), наговаривая на нее следующие: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Денежка к денежке, копеечка к копеечке. Как люди ждут Светлой Пасхи, как идут в храм божий, так бы и ко мне рабу божьему (имя) деньги шли рекой. Все святые угоднички, все со мной. Аминь.

После чего заговоренную монету носят с собой в кошельке.

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Есть и просто молитва на Пасху на деньги. Ее читают после того, как трижды почтут Отче наш. Саму молитву также читают трижды: Во имя Отца и Сына, и Святого духа. Как народ честной светлому празднику радуется, как звонят колокола к заутрене, там пусть деньги мне радуются. В моем кошеле им и дом, и приют. Как в Пасху нищим с голоду умереть не дают, как им милостыню подают, так и ты, Господь, дай мне, рабу Божьему (имя) достатка в доме. Ни конному, ни пешему слова моего не перебить. Аминь.

А вот в Страстную пятницу и в Великую субботу заговоры не читают: это самые строгие дни Страстной недели, которые следуют посвящать думам о Господе и делам духовным.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.