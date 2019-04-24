Великая среда Страстной недели 2019: заговор на любовь и семейное счастье

Что делать перед Пасхой, чтоб добиться любви и семейного счастья / 1zoom.ru

24 апреля отмечается Великая среда 2019.

О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Для чего какой день Страстной недели предназначен: когда красят яйца, когда пекут паски, убирают в доме и пр. – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.

Великая среда 2019 как нельзя лучше подходит для чтения заговоров на любовь и улучшение семейных отношений. А вот в Страстную пятницу и в Великую субботу заговоры не читают: это самые строгие дни Страстной недели, которые следуют посвящать думам о Господе и делам духовным.

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Заговоры на Пасху на любовь

Для заговора перед Пасхой на любовь понадобятся:

круглое зеркало;

три свечи разного цвета – белая, красная и желтая (золотая);

стакан с водой;

красная нитка.

Для чтения заговора нужно надеть новую одежду и распустить волосы. Зеркало положить на стол. Все три свечи связывают одной нитью и ставят в стакан с водой, потом их зажигают. Стакан со свечами ставят на поверхность зеркала.

Затем читают заговор: Сила огня, поверни любовь суженого на меня. Пусть будет его любовь горячей – как пламя, горячей – как вода и глубокой – как зеркало. Когда пламя достигнет воды – увенчаются успехом мои труды. Слово мое крепко. Аминь.

Затем надо подождать, пока пламя достигнет воды и само погаснет. После этого можно разбирать предметы по местам, а сами остатки свечей потом использовать в быту.

Считается, что не пройдет и месяца, как девушка встретит своего любимого.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.