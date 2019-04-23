Великий вторник Страстной недели 2019: заговор на благополучие детей

Что делать перед Пасхой, чтоб дети здоровыми были / 1zoom.ru

23 апреля отмечается Великий вторник 2019.

О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Для чего какой день Страстной недели предназначен: когда красят яйца, когда пекут паски, убирают в доме и пр. – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.

Читайте такжеВеликий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье

Заговоры на Пасху на здоровье детей

Читайте такжеТолько два лекарства: Комаровский рассказал, что должно быть в детской аптечкеВеликий вторник лучше всего подходит для проведения обрядов на защиту детей.

Для этого берут святую воду и, брызгая ею на ребенка, приговаривают: Детское тело, ангельская душа, пред Спасителем невинная и в страданиях безвинная, очистись и окрепни. Аминь.

Есть также заговор от сглаза для малыша. Его читают с саженной освященной в церкви свечой, стоя за спиной у ребенка и водя свечой над его головой: Лиха беда, руки чужие, враги людские, языки злые, от раба крещеного (имя малыша) рукам неметь, врагам каменеть, языками отниматься. С лихой бедой не знаться. Аминь.

А вот в Страстную пятницу и в Великую субботу заговоры не читают: это самые строгие дни Страстной недели, которые следуют посвящать думам о Господе и делам духовным.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.