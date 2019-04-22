Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье

Главред узнал, как укрепить здоровье в Страстную неделю перед Пасхой 2019.
22 апреля начинается Страстная неделя 2019. Начинается она, само собой, Великим понедельником.
О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.
Для чего какой день Страстной недели предназначен: когда красят яйца, когда пекут паски, убирают в доме и пр. – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.
Заговоры на Пасху на здоровье
Великий понедельник больше иных дней предпасхальной недели подходит для чтения заговора на здоровье.
Перед этим целый день постятся на хлебе и воде. Если обряд совершается не для себя, а для иного человека – то поститься должен и он.
Для заговора на Пасху на здоровье понадобится:
- лист бумаги (чистой);
- карандаш желтого цвета;
- два блюдца;
- две освященные в церкви свечи – небольшие;
- лечебные травы: мята, бузина, розмарин (можно купить в аптеке);
- фото того, для кого проводится обряд.
После захода солнца на листке рисуют солнышко, кладут рисунок на блюдце и читают над ним заговор: Мощью солнца наделен, светом ярким исцелен. Весь день (имя) постился, здоровым переводился. Аминь.
Смесь указанных трав по часовой стрелке рассыпают вокруг блюдца. Когда круг замкнется, надо сказать: Окружаю тебя кругом из трав, пусть болезнь твоя вернется во мрак именем Божьим. Аминь.
Затем по краям блюдца ставят свечи зажигают их.
Финальная часть заговора звучит так: Выжгу болезнь священным огнем, больше она не вернется в дом. Пусть исполнится воля Божия. Аминь.
Свечи тушить нельзя – пусть догорят сами. Затем фото возвращают на место, а оставшиеся после ритуала травы и огарки свечей ссыпают и заворачивают в листок – и выбрасывают. Блюдце моют под проточной водой.
А вот в Страстную пятницу и в Великую субботу заговоры не читают: это самые строгие дни Страстной недели, которые следуют посвящать думам о Господе и делам духовным.
Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.