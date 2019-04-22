Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье

22 апреля 2019, 06:23

Главред узнал, как укрепить здоровье в Страстную неделю перед Пасхой 2019.

весна, погода
Как укрепить здоровье в Страстную неделю перед Пасхой 2019

22 апреля начинается Страстная неделя 2019. Начинается она, само собой, Великим понедельником.

О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Для чего какой день Страстной недели предназначен: когда красят яйца, когда пекут паски, убирают в доме и пр. – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.

Заговоры на Пасху на здоровье

Великий понедельник больше иных дней предпасхальной недели подходит для чтения заговора на здоровье.

Перед этим целый день постятся на хлебе и воде. Если обряд совершается не для себя, а для иного человека – то поститься должен и он.

Для заговора на Пасху на здоровье понадобится:

  • лист бумаги (чистой);
  • карандаш желтого цвета;
  • два блюдца;
  • две освященные в церкви свечи – небольшие;
  • лечебные травы: мята, бузина, розмарин (можно купить в аптеке);
  • фото того, для кого проводится обряд.

После захода солнца на листке рисуют солнышко, кладут рисунок на блюдце и читают над ним заговор: Мощью солнца наделен, светом ярким исцелен. Весь день (имя) постился, здоровым переводился. Аминь.

Смесь указанных трав по часовой стрелке рассыпают вокруг блюдца. Когда круг замкнется, надо сказать: Окружаю тебя кругом из трав, пусть болезнь твоя вернется во мрак именем Божьим. Аминь.

Затем по краям блюдца ставят свечи зажигают их.

Финальная часть заговора звучит так: Выжгу болезнь священным огнем, больше она не вернется в дом. Пусть исполнится воля Божия. Аминь.

Свечи тушить нельзя – пусть догорят сами. Затем фото возвращают на место, а оставшиеся после ритуала травы и огарки свечей ссыпают и заворачивают в листок – и выбрасывают. Блюдце моют под проточной водой.

А вот в Страстную пятницу и в Великую субботу заговоры не читают: это самые строгие дни Страстной недели, которые следуют посвящать думам о Господе и делам духовным.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Страстная неделя заговоры Страстная седмица
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:38
Не Нибиру: астролог рассказал, что может уничтожить Землю и что грозит Украине
06:25
Непреодолимый отрыв Зеленского: ЦИК обработал более 80% протоколов
06:23
Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье Видео
06:06
Гороскоп на неделю 22-28 апреля: когда самый опасный день и чего нужно избегать
05:40
"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов Видео
05:14
"И сисичку, и писичку видно": Глюкоза удивила сеть пикантным фото
04:47
Ученые объяснили, почему людям ночью снятся кошмары
04:09
Европа переходит на газ из Азербайджана
04:01
Ученые рассказали, какой фактор в похудении - самый важный Видео
03:21
Известная украинская модель смело оголилась для рекламной кампании Видео
02:47
ЦИК подсчитала 45% протоколов: Зеленский лидирует во всех областях, кроме одной Видео
02:35
Астрономы открыли самую массивную звезду
02:11
В Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского Видео
01:45
ЦИК обработала 20% бюллетеней: Зеленский получил более 73% Видео
01:29
"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия Зеленского Видео
01:04
"Исторический день украинской демократии": как в мире поздравляют триумфатора выборов президента Видео
00:58
В Центризбиркоме назвали явку на президентских выборах Видео
00:28
Львовянка Оксана Муха стала победителем Голоса страны-9 Видео
00:22
День Земли 2019: что за праздник и зачем он нам Видео
00:20
В центре Киева ранили копа и угнали полицейское авто Фото Видео
00:15
Пасха впереди: в ЦИК рассказали, когда официально объявят результаты выборов Видео
00:08
Экс-соратник Януковича Портнов анонсировал свое возвращение в Украину Видео
00:04
"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу Зеленского Видео
21 апреля, воскресенье
23:49
Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл: почему она не рада Видео
23:31
Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину Видео
23:28
"Победа курса Порошенко": Луценко оценил результаты экзит полов Видео
23:21
"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского Видео
22:53
В Кабмине озвучили вероятные угрозы безвизовому режиму
22:50
"Будет перезагрузка": Зеленский объяснил, чего не хватает Минскому процессу Видео
22:27
Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК Видео
22:26
Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве Видео
22:21
Зеленский рассказал о звонке и поздравлениях Порошенко Видео
22:15
Зеленский анонсировал отставку Луценко
22:10
Порошенко надеется на реванш мнение
22:00
Подсчет голосов: ЦИК обнародовала первые официальные данные Видео
21:58
"Проголосовали за перемены": в МИД РФ прокомментировали выборы в Украине Видео
21:47
Прощайте, самый отвратительный президент в истории Украины мнение
21:45
Зеленский анонсировал первые кадровые перестановки, призванные прекратить огонь на Донбассе Видео
21:32
"Слово божье – для каждого": ПЦУ впервые отслужила литургию на языке жестов Фото
21:31
"Отказаться от враждебной риторики": в РФ прокомментировали результаты экзит полов Видео
21:29
Три совета новому президенту Зеленскому мнение
21:17
Данилюк озвучил планы на работу в МИД в правительстве Гройсмана Видео
21:13
Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь Видео
21:12
Порошенко заявил, что перед уходом подпишет закон об украинском языке
20:59
"Об*срался уже Порох": имение Порошенко взяли под охрану несколько кордонов силовиков Видео
20:54
Зеленский победил с наибольшим отрывом в истории Украины
20:50
Кто голосовал за Порошенко: портрет избирателя президента Видео
20:45
Портрет избирателя Зеленского: кто и где голосовал за триумфатора выборов-2019 Видео
20:41
"Спасибо СБУ, что держали в тонусе": после экзит полов Зеленский дал первое обещание Видео
20:40
Результаты всех экзит полов: как голосовала Украина и главный сюрприз второго тура
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться