Великий понедельник Страстной недели 2019: заговоры на Пасху на здоровье

Как укрепить здоровье в Страстную неделю перед Пасхой 2019

22 апреля начинается Страстная неделя 2019. Начинается она, само собой, Великим понедельником.

О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Для чего какой день Страстной недели предназначен: когда красят яйца, когда пекут паски, убирают в доме и пр. – читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что нельзя делать по дням и что можно есть.

Заговоры на Пасху на здоровье

Великий понедельник больше иных дней предпасхальной недели подходит для чтения заговора на здоровье.

Перед этим целый день постятся на хлебе и воде. Если обряд совершается не для себя, а для иного человека – то поститься должен и он.

Для заговора на Пасху на здоровье понадобится:

лист бумаги (чистой);

карандаш желтого цвета;

два блюдца;

две освященные в церкви свечи – небольшие;

лечебные травы: мята, бузина, розмарин (можно купить в аптеке);

фото того, для кого проводится обряд.

После захода солнца на листке рисуют солнышко, кладут рисунок на блюдце и читают над ним заговор: Мощью солнца наделен, светом ярким исцелен. Весь день (имя) постился, здоровым переводился. Аминь.

Смесь указанных трав по часовой стрелке рассыпают вокруг блюдца. Когда круг замкнется, надо сказать: Окружаю тебя кругом из трав, пусть болезнь твоя вернется во мрак именем Божьим. Аминь.

Затем по краям блюдца ставят свечи зажигают их.

Финальная часть заговора звучит так: Выжгу болезнь священным огнем, больше она не вернется в дом. Пусть исполнится воля Божия. Аминь.

Свечи тушить нельзя – пусть догорят сами. Затем фото возвращают на место, а оставшиеся после ритуала травы и огарки свечей ссыпают и заворачивают в листок – и выбрасывают. Блюдце моют под проточной водой.

А вот в Страстную пятницу и в Великую субботу заговоры не читают: это самые строгие дни Страстной недели, которые следуют посвящать думам о Господе и делам духовным.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.