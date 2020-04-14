15 апреля – какой праздник: что нужно делать в Великую среду 2020

15 апреля отмечается Великая среда в 2020 году – что нельзя делать в этот день, в что нужно, выяснил Главред.
15 апреля 2020 – сегодня праздник культурный. А еще Великая среда 2020.
Мир тем временем отмечает Международный день культуры, а также День экологических знаний.
Наша страна празднует День работников уголовного розыска Украины, а Россия – День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ.
День влюбленных проходит в Казахстане.
По народному календарю, 15 апреля – Тит Ледолом.
15 апреля – праздник церковный
15 апреля у православных Великая среда 2020. Во время церковной службы славится женщина-грешница и порицается предательство Иуды.
Продолжается Страстная неделя 2020 Великого поста – сухоядение: можно есть овощи и фрукты в сыром виде, хлеб с водой, сухофрукты и пр.
Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги.
Также церковь почитает память преподобного Тита Чудотворца.
15 апреля – приметы
Есть такие приметы 15 апреля на погоду:
- если лед на реках уже сошел – в этом году будет хорошая рыбная ловля;
- вода в реке медленно течет – к неурожаю;
- перепел или глухарь кричит – к богатому сбору хлеба;
- голуби воркуют – к потеплению;
- клин журавлей на юг в этот день полетел – к неудачному и неурожайному году;
- вороны высоко в небе играются – к ясной погоде, солнечной.
15 апреля – Великая среда 2020 – что нельзя делать, а что нужно
Обычно верующие ходят исповедоваться – но в условиях карантина все церкви Украины разрешили прихожанам сидеть дома. При этом священник не может отказать в праве человека на исповедь – но главы церквей просят верующих не настаивать на исповеди и вообще оставаться дома.
В Великую среду занимаются уборкой в доме (выбивают ковры, моют полы, выносят на мусорку скопившийся хлам), цветами украшают жилье к Пасхе. Кроме того, заканчивают работы в саду и огороде.
Подготавливают продукты для пасок и куличей и яйца, которые будут красить на Пасху 2020. По примете, купленные в этот день яйца дольше останутся свежими.
Всем, кто занимается торговлей, Титов день нужно провести максимально весело – тогда весь год будет хороший доход.
Услышать крик вороны в этот день – к большим финансовым потерям.
По народным поверьям, 15 апреля нельзя:
- шить и вышивать;
- ругаться;
- громко разговаривать;
- носить откровенную одежду.
15 апреля – именины
День ангела справляют Георгий и Григорий, Ефим и Тит.
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15 апреля – кто родился
15 апреля родились такие знаменитости:
- 1452 — итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер Леонардо да Винчи.
- 1886 — русский поэт, один из ведущих представителей акмеизма Николай Гумилев.
- 1921 — украинский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой.
- 1933 — писатель-фантаст, сценарист, переводчик Борис Стругацкий (писал в соавторстве с братом А. Стругацким).
- 1949 — эстрадная певица Алла Пугачева.
- 1959 — английская актриса, сценарист Эмма Томпсон (Реальная любовь, Гарри Поттер, Разум и чувства, Моя ужасная няня и др.).
- 1979 — британский актер Люк Эванс (Дракула, Хоббит, Форсаж 6, Ворон и др.).
- 1987 — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012, чемпион летней Универсиады 2013, чемпион мира среди студентов 2008, победитель Кубка Европы 2010, многократный чемпион Украины).
- 1990 — британская актриса Эмма Уотсон (больше всего известна ролью Гермионы в фильмах о Гарри Поттере).