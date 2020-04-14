15 апреля – какой праздник: что нужно делать в Великую среду 2020

15 апреля – праздник Великая среда 2020 – что нельзя делать, приметы / Газета.ру

15 апреля 2020 – сегодня праздник культурный. А еще Великая среда 2020.

Мир тем временем отмечает Международный день культуры, а также День экологических знаний.

Наша страна празднует День работников уголовного розыска Украины, а Россия – День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ.

День влюбленных проходит в Казахстане.

По народному календарю, 15 апреля – Тит Ледолом.

15 апреля – праздник церковный

15 апреля у православных Великая среда 2020. Во время церковной службы славится женщина-грешница и порицается предательство Иуды.

Продолжается Страстная неделя 2020 Великого поста – сухоядение: можно есть овощи и фрукты в сыром виде, хлеб с водой, сухофрукты и пр.

Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги.

Также церковь почитает память преподобного Тита Чудотворца.

15 апреля – приметы

Есть такие приметы 15 апреля на погоду:

если лед на реках уже сошел – в этом году будет хорошая рыбная ловля;

вода в реке медленно течет – к неурожаю;

перепел или глухарь кричит – к богатому сбору хлеба;

голуби воркуют – к потеплению;

клин журавлей на юг в этот день полетел – к неудачному и неурожайному году;

вороны высоко в небе играются – к ясной погоде, солнечной.

15 апреля – Великая среда 2020 – что нельзя делать, а что нужно

Обычно верующие ходят исповедоваться – но в условиях карантина все церкви Украины разрешили прихожанам сидеть дома. При этом священник не может отказать в праве человека на исповедь – но главы церквей просят верующих не настаивать на исповеди и вообще оставаться дома.

В Великую среду занимаются уборкой в доме (выбивают ковры, моют полы, выносят на мусорку скопившийся хлам), цветами украшают жилье к Пасхе. Кроме того, заканчивают работы в саду и огороде.

Подготавливают продукты для пасок и куличей и яйца, которые будут красить на Пасху 2020. По примете, купленные в этот день яйца дольше останутся свежими.

Всем, кто занимается торговлей, Титов день нужно провести максимально весело – тогда весь год будет хороший доход.

Услышать крик вороны в этот день – к большим финансовым потерям.

По народным поверьям, 15 апреля нельзя:

шить и вышивать;

ругаться;

громко разговаривать;

носить откровенную одежду.

15 апреля – именины

День ангела справляют Георгий и Григорий, Ефим и Тит.

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15 апреля – кто родился

15 апреля родились такие знаменитости: