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15 апреля – какой праздник: что нужно делать в Великую среду 2020

14 апреля 2020, 16:18

15 апреля отмечается Великая среда в 2020 году – что нельзя делать в этот день, в что нужно, выяснил Главред.

15 апреля – праздник Великая среда 2020 – что нельзя делать, приметы
15 апреля – праздник Великая среда 2020 – что нельзя делать, приметы / Газета.ру

15 апреля 2020 – сегодня праздник культурный. А еще Великая среда 2020.

Мир тем временем отмечает Международный день культуры, а также День экологических знаний.

Наша страна празднует День работников уголовного розыска Украины, а Россия – День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ.

День влюбленных проходит в Казахстане.

По народному календарю, 15 апреля – Тит Ледолом.

15 апреля – праздник церковный

15 апреля у православных Великая среда 2020. Во время церковной службы славится женщина-грешница и порицается предательство Иуды.

Продолжается Страстная неделя 2020 Великого поста – сухоядение: можно есть овощи и фрукты в сыром виде, хлеб с водой, сухофрукты и пр.

Подробнее читайте в нашем материале Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги.

Также церковь почитает память преподобного Тита Чудотворца.

15 апреля – приметы

Есть такие приметы 15 апреля на погоду:

  • если лед на реках уже сошел – в этом году будет хорошая рыбная ловля;
  • вода в реке медленно течет – к неурожаю;
  • перепел или глухарь кричит – к богатому сбору хлеба;
  • голуби воркуют – к потеплению;
  • клин журавлей на юг в этот день полетел – к неудачному и неурожайному году;
  • вороны высоко в небе играются – к ясной погоде, солнечной.

15 апреля – Великая среда 2020 – что нельзя делать, а что нужно

Обычно верующие ходят исповедоваться – но в условиях карантина все церкви Украины разрешили прихожанам сидеть дома. При этом священник не может отказать в праве человека на исповедь – но главы церквей просят верующих не настаивать на исповеди и вообще оставаться дома.

В Великую среду занимаются уборкой в доме (выбивают ковры, моют полы, выносят на мусорку скопившийся хлам), цветами украшают жилье к Пасхе. Кроме того, заканчивают работы в саду и огороде.

Подготавливают продукты для пасок и куличей и яйца, которые будут красить на Пасху 2020. По примете, купленные в этот день яйца дольше останутся свежими.

Всем, кто занимается торговлей, Титов день нужно провести максимально весело – тогда весь год будет хороший доход.

Услышать крик вороны в этот день – к большим финансовым потерям.

По народным поверьям, 15 апреля нельзя:

  • шить и вышивать;
  • ругаться;
  • громко разговаривать;
  • носить откровенную одежду.

15 апреля – именины

День ангела справляют Георгий и Григорий, Ефим и Тит.

Читайте такжеОт чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день

15 апреля – кто родился

15 апреля родились такие знаменитости:

  • 1452 — итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер Леонардо да Винчи.
  • 1886 — русский поэт, один из ведущих представителей акмеизма Николай Гумилев.
  • 1921 — украинский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой.
  • 1933 — писатель-фантаст, сценарист, переводчик Борис Стругацкий (писал в соавторстве с братом А. Стругацким).
  • 1949 — эстрадная певица Алла Пугачева.
  • 1959 — английская актриса, сценарист Эмма Томпсон (Реальная любовь, Гарри Поттер, Разум и чувства, Моя ужасная няня и др.).
  • 1979 — британский актер Люк Эванс (Дракула, Хоббит, Форсаж 6, Ворон и др.).
  • 1987 — украинский профессиональный боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012, чемпион летней Универсиады 2013, чемпион мира среди студентов 2008, победитель Кубка Европы 2010, многократный чемпион Украины).
  • 1990 — британская актриса Эмма Уотсон (больше всего известна ролью Гермионы в фильмах о Гарри Поттере).

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