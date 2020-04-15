16 апреля – какой праздник – Чистый четверг 2020 и День Никиты

16 апреля - праздник Чистый четверг 2020 - что делать, поздравления / 1zoom.ru

16 апреля 2020 – сегодня праздник громкий и чистый. Это Чистый четверг 2020 у православных.

А мир тем временем празднует Всемирный день голоса.

В Армении проходит День работника полиции, а в Китае – Праздник Небесной Императрицы Мацзу.

По народному календарю, 16 апреля – Никита Водопол, Угощение водяного.

16 апреля – праздник церковный

Это Чистый четверг – праздник, который напоминает, как Иисус омыл ноги ученикам своим. День еще называют Великий четверг.

Послаблений Великого поста 2020 нет – можно горячую пищу, но без масла. Еще можно есть овощи и фрукты (квашеные, моченые, свежие и соленые), хлеб, воду, сухофрукты и пр.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеТакже 16 апреля православные вспоминают Никиту Исповедника, который жил в 8-9 веках.

16 апреля – приметы

Есть такие приметы 16 апреля на погоду:

если лед с рек еще не сошел или день дождливый – рыбная ловля весь год будет неудачной;

во второй половине дня сильный ветер подул – к богатому урожаю;

северный ветер – к дождливому лету.

16 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В Великий четверг красят пасхальные яйца, пекут пасхальные куличи и паски.

Желательно искупаться до восхода солнца. Детальнее читайте в нашем материале Чистый четверг 2020 – что делать для любви и денег, чудные поздравления.

А на Никиту Водопола принято угощать водяного (кашей, хлебом, куриными потрохами и пр.) – особенно рыбакам.

По народным поверьям, 16 апреля нельзя:

оставлять немытую посуду;

оставлять грязным дом;

ссорить;

давать в долг;

на Водяного лучше не поливать домашние растения и держаться подальше от водоемов и рек.

16 апреля – именины

День ангела справляет Никита.

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16 апреля – кто родился

16 апреля родились такие знаменитости: