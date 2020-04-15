16 апреля – какой праздник – Чистый четверг 2020 и День Никиты

Что нельзя делать в Чистый четверг в 2020 году, а что нужно, приметы и традиции дня – выяснил Главред.
16 апреля 2020 – сегодня праздник громкий и чистый. Это Чистый четверг 2020 у православных.
А мир тем временем празднует Всемирный день голоса.
В Армении проходит День работника полиции, а в Китае – Праздник Небесной Императрицы Мацзу.
По народному календарю, 16 апреля – Никита Водопол, Угощение водяного.
16 апреля – праздник церковный
Это Чистый четверг – праздник, который напоминает, как Иисус омыл ноги ученикам своим. День еще называют Великий четверг.
Послаблений Великого поста 2020 нет – можно горячую пищу, но без масла. Еще можно есть овощи и фрукты (квашеные, моченые, свежие и соленые), хлеб, воду, сухофрукты и пр.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеТакже 16 апреля православные вспоминают Никиту Исповедника, который жил в 8-9 веках.
16 апреля – приметы
Есть такие приметы 16 апреля на погоду:
- если лед с рек еще не сошел или день дождливый – рыбная ловля весь год будет неудачной;
- во второй половине дня сильный ветер подул – к богатому урожаю;
- северный ветер – к дождливому лету.
16 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В Великий четверг красят пасхальные яйца, пекут пасхальные куличи и паски.
Желательно искупаться до восхода солнца. Детальнее читайте в нашем материале Чистый четверг 2020 – что делать для любви и денег, чудные поздравления.
А на Никиту Водопола принято угощать водяного (кашей, хлебом, куриными потрохами и пр.) – особенно рыбакам.
По народным поверьям, 16 апреля нельзя:
- оставлять немытую посуду;
- оставлять грязным дом;
- ссорить;
- давать в долг;
- на Водяного лучше не поливать домашние растения и держаться подальше от водоемов и рек.
16 апреля – именины
День ангела справляет Никита.
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16 апреля – кто родился
16 апреля родились такие знаменитости:
- 1889 — английский и американский киноактер, режиссер, сценарист Чарли Чаплин.
- 1926 — украинский искусствовед, меценат, директор Львовской галереи искусств, президент Украинского национального комитета Международного совета музеев, Герой Украины Борис Возницкий.
- 1978 — российский актер и телеведущий Иван Ургант.