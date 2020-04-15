Чистый четверг 2020 – что делать для любви и денег, чудные поздравления

Что нужно делать в Чистый четверг, приметы на праздник и красивые поздравления и открытки с Чистым четвергом – в материале Главреда.
Чистый четверг в 2020 году выпал на 16 апреля.
Что нужно делать в Чистый четверг, чтобы деньги водились и не только, а также традиции и приметы дня – в материале Главреда.
Не забыли мы и про поздравления с Чистым четвергом 2020.
Чистый четверг – что нужно делать, традиции, приметы на деньги, любовь, здоровье
Вода в Чистый четверг, по поверьям, получает от Неба чудодейственные свойства. Причем считается, что если опередить пташек – то будет человек здоровым и счастливым весь год.
Главная традиция Чистого четверга – искупаться раньше, чем птицы запоют, то есть до восхода солнца.
А чтобы в кармане деньги водились, не переводились – в таз с водой для умывания клали что-то серебряное или просто монетки. Это самый простой ритуал на деньги в Чистый четверг.
Еще один простой ритуал на деньги в Чистый четверг – бросить в воду 12 монеток любого номинала, пожелать себе мысленно богатства (желательно четко озвучив в мыслях желаемую сумму) и этой водой вымыть окна и все дверные проемы в доме.
А чтобы привлечь в жизнь любовь – во время уборки в Чистый четверг нужно в каждой комнате оставить вещи для будущего возлюбленного, включая новую обувь (обязательно носками в сторону дома).
Читайте такжеЧистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на святоКонечно, помимо чистоты души (которая достигается путем поста и молитв) и тела, уделяют внимание и чистоте жилища. Это день традиционной генеральной уборки перед Пасхой 2020. В Страстную пятницу мыть полы и стирать уже нельзя – все это нужно закончить в течение среды-четверга.
В этот день читаются благодарственные молитвы и молитвы за здравие близких.
Закончив с уборкой, искупавшись и помолившись, приступают к приготовлению пасок, куличей, крашенок и писанок.
Чистый четверг – это день, когда надо печь пасхи и красить яйца на Пасху в 2020 году.
Помимо пасок и яиц готовят также четверговую соль – один из главных христианских оберегов для дома. Детальнее читайте в нашем материале Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна.
Также это отличный день, чтобы выбросить из дома скопившийся хлам и ненужные вещи.
Можно ли стричь волосы в Чистый четверг? Да, это даже полезно: считается, что с обрезанными волосами из жизни уходят негатив и даже порча.
Чистый четверг – что можно есть
Послаблений в Великом посте нет: это день сухоядения. Нельзя есть термически обработанную пищу с маслом – только овощи и фрукты в разном виде (квашеные, моченые, свежие и соленые), хлеб, воду, сухофрукты и пр.
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Чистый четверг – что нельзя делать
Под запретом любая грязь – как в мыслях, так и в доме. Так что в Чистый четверг нельзя:
- оставить свое жилье без уборки – иначе весь год пройдет в негативе;
- воду после уборки выливать в доме или в своем дворе – такую воду со всем собранным ее негативом специально выносили подальше;
- давать в долг деньги и вещи, а особенно кухонную утварь – так, мол, достаток из дома отдаешь;
- ссориться;
- пакостить;
- шумно веселиться.
Чистый четверг – открытки и поздравления
С Чистым четвергом! Желаю стать чище душевно и в мыслях, четко определиться с планами – и победно достигнуть цели! Будь добрее, терпимее, мудрее и нежнее. С праздником!
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С Чистым Четвергом хочу поздравить
Всех, кто близок мне, кто рядом.
В сердце лишь любовь хочу оставить,
Это моя лучшая награда.
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Чистый четверг всем дает очищение,
Это день истины и причащения,
Люди смывают обиды, грехи,
Чтоб с чистым сердцем в Пасху войти!
Вечерю Тайную вспомнят Христа —
Пример смиренья, тепла и добра!
В Чистый четверг все очистят свой дом,
Чтоб в чистоте встретить Пасху потом!
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