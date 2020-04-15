Чистый четверг 2020 – что делать для любви и денег, чудные поздравления

Чистый четверг 2020 – что нельзя делать, интересные традиции, приметы / 1zoom.ru

Чистый четверг в 2020 году выпал на 16 апреля.

Что нужно делать в Чистый четверг, чтобы деньги водились и не только, а также традиции и приметы дня – в материале Главреда.

Не забыли мы и про поздравления с Чистым четвергом 2020.

Чистый четверг – что нужно делать, традиции, приметы на деньги, любовь, здоровье

Вода в Чистый четверг, по поверьям, получает от Неба чудодейственные свойства. Причем считается, что если опередить пташек – то будет человек здоровым и счастливым весь год.

Главная традиция Чистого четверга – искупаться раньше, чем птицы запоют, то есть до восхода солнца.

А чтобы в кармане деньги водились, не переводились – в таз с водой для умывания клали что-то серебряное или просто монетки. Это самый простой ритуал на деньги в Чистый четверг.

Еще один простой ритуал на деньги в Чистый четверг – бросить в воду 12 монеток любого номинала, пожелать себе мысленно богатства (желательно четко озвучив в мыслях желаемую сумму) и этой водой вымыть окна и все дверные проемы в доме.

А чтобы привлечь в жизнь любовь – во время уборки в Чистый четверг нужно в каждой комнате оставить вещи для будущего возлюбленного, включая новую обувь (обязательно носками в сторону дома).

Читайте такжеЧистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на святоКонечно, помимо чистоты души (которая достигается путем поста и молитв) и тела, уделяют внимание и чистоте жилища. Это день традиционной генеральной уборки перед Пасхой 2020. В Страстную пятницу мыть полы и стирать уже нельзя – все это нужно закончить в течение среды-четверга.

В этот день читаются благодарственные молитвы и молитвы за здравие близких.

Закончив с уборкой, искупавшись и помолившись, приступают к приготовлению пасок, куличей, крашенок и писанок.

Чистый четверг – это день, когда надо печь пасхи и красить яйца на Пасху в 2020 году.

Помимо пасок и яиц готовят также четверговую соль – один из главных христианских оберегов для дома. Детальнее читайте в нашем материале Четверговая соль: что это, как ее готовить и зачем она вообще нужна.

Также это отличный день, чтобы выбросить из дома скопившийся хлам и ненужные вещи.

Можно ли стричь волосы в Чистый четверг? Да, это даже полезно: считается, что с обрезанными волосами из жизни уходят негатив и даже порча.

Чистый четверг – что можно есть

Послаблений в Великом посте нет: это день сухоядения. Нельзя есть термически обработанную пищу с маслом – только овощи и фрукты в разном виде (квашеные, моченые, свежие и соленые), хлеб, воду, сухофрукты и пр.

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Чистый четверг – что нельзя делать

Под запретом любая грязь – как в мыслях, так и в доме. Так что в Чистый четверг нельзя:

оставить свое жилье без уборки – иначе весь год пройдет в негативе;

воду после уборки выливать в доме или в своем дворе – такую воду со всем собранным ее негативом специально выносили подальше;

давать в долг деньги и вещи, а особенно кухонную утварь – так, мол, достаток из дома отдаешь;

ссориться;

пакостить;

шумно веселиться.

Чистый четверг – открытки и поздравления

С Чистым четвергом! Желаю стать чище душевно и в мыслях, четко определиться с планами – и победно достигнуть цели! Будь добрее, терпимее, мудрее и нежнее. С праздником!

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С Чистым Четвергом хочу поздравить

Всех, кто близок мне, кто рядом.

В сердце лишь любовь хочу оставить,

Это моя лучшая награда.

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Чистый четверг всем дает очищение,

Это день истины и причащения,

Люди смывают обиды, грехи,

Чтоб с чистым сердцем в Пасху войти!

Вечерю Тайную вспомнят Христа —

Пример смиренья, тепла и добра!

В Чистый четверг все очистят свой дом,

Чтоб в чистоте встретить Пасху потом!

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