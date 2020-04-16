17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020

17 апреля - праздник Страстная пятница 2020 - что делать, поздравления / otkritkiok.ru

17 апреля 2020 – сегодня праздник грустный. Это Страстная пятница 2020 у православных.

Наша страна также отмечает День пожарной охраны Украины.

В мире проходит Всемирный день гемофилии, а в России – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. В Сирии – День независимости.

По народному календарю, 17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

17 апреля – праздник церковный

Страстная пятница – это день земной смерти Христа: по преданию, именно в этот день его казнили на Голгофе. Своей смертью он искупил грехи человечества.

Это самый строгий день Великого поста 2020 – верующие вообще ничего не едят и не пьют до 15:00 (в это время в церквях выносят Плащаницу). После разрешается хлеб и вода.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеПослабления даются беременным, старикам и детям, больным людям и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом на работе.

Также православные 17 апреля почитают Иосифа песнописца. Он прославился созданием богослужебных песнопений.

17 апреля – приметы

Есть такие приметы 17 апреля на погоду:

какая погода на Страстную пятницу – такой будет и вся весна;

золотисто-розовый рассвет – к пригожей погоде в ближайшие дни;

дождь – к пасмурной дождливой весне;

много сережек на ольхе – к хорошему урожаю овса;

ольха распустила листья раньше березы – к мокрому лету.

17 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Страстную пятницу проводят в тишине и молитвах. Из домашних работ разрешается только печь пасхи и красить яйца (да и то с особыми условиями). Детальнее читайте в нашем материале Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять.

На Иосифа начинают заготавливать кору ольхи: благодаря своим дубильным веществам она лечит воспаления и помогает останавливать кровотечения.

По народным поверьям, 17 апреля нельзя:

заниматься физическим трудом;

что-то резать;

веселиться.

17 апреля – именины

День ангела справляют Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иван и Иосиф, Никита и Николай, Федор.

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17 апреля – кто родился

17 апреля родились такие знаменитости: