17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020

Что нельзя делать в Страстную пятницу, а что необходимо, приметы, суеверия и традиции дня – узнал Главред.
17 апреля 2020 – сегодня праздник грустный. Это Страстная пятница 2020 у православных.
Наша страна также отмечает День пожарной охраны Украины.
В мире проходит Всемирный день гемофилии, а в России – День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ. В Сирии – День независимости.
По народному календарю, 17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.
17 апреля – праздник церковный
Страстная пятница – это день земной смерти Христа: по преданию, именно в этот день его казнили на Голгофе. Своей смертью он искупил грехи человечества.
Это самый строгий день Великого поста 2020 – верующие вообще ничего не едят и не пьют до 15:00 (в это время в церквях выносят Плащаницу). После разрешается хлеб и вода.
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеПослабления даются беременным, старикам и детям, больным людям и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом на работе.
Также православные 17 апреля почитают Иосифа песнописца. Он прославился созданием богослужебных песнопений.
17 апреля – приметы
Есть такие приметы 17 апреля на погоду:
- какая погода на Страстную пятницу – такой будет и вся весна;
- золотисто-розовый рассвет – к пригожей погоде в ближайшие дни;
- дождь – к пасмурной дождливой весне;
- много сережек на ольхе – к хорошему урожаю овса;
- ольха распустила листья раньше березы – к мокрому лету.
17 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Страстную пятницу проводят в тишине и молитвах. Из домашних работ разрешается только печь пасхи и красить яйца (да и то с особыми условиями). Детальнее читайте в нашем материале Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять.
На Иосифа начинают заготавливать кору ольхи: благодаря своим дубильным веществам она лечит воспаления и помогает останавливать кровотечения.
По народным поверьям, 17 апреля нельзя:
- заниматься физическим трудом;
- что-то резать;
- веселиться.
17 апреля – именины
День ангела справляют Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иван и Иосиф, Никита и Николай, Федор.
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17 апреля – кто родился
17 апреля родились такие знаменитости:
- 1855 — украинская певица-сопрано и драматическая актриса Мария Садовская-Барилотти (сестра Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского и Панаса Саксаганского).
- 1969 — украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник (мюзиклы 2003 года Снежная королева и За двумя зайцами, сериал Неприкосновенные и др.).
- 1972 — американская актриса, продюсер, режиссер Дженнифер Гарнер.
- 1974 — английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер Виктория Бекхэм.