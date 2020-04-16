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Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять

16 апреля 2020, 05:19

Запреты и приметы Страстной пятницы, что нельзя делать в Страстную пятницу и почему, а также поздравления со Страстной пятницей – в материале Главреда.

Страстная пятница 2020 - что нельзя делать, приметы, открытки
Страстная пятница 2020 - что нельзя делать, приметы, открытки

Страстная пятница 2020 отмечается 17 апреля. Это день казни Христа, день его смерти – самый грустный и трагичный праздник в христианстве.

Страстная пятница имеет ряд особых примет и запретов – что нельзя делать в этот день, а что нужно, что можно есть и зачем дарить открытки со Страстной пятницей, выяснил Главред. Народные приметы Страстной пятницы, если верить нашим предкам, помогают привлечь в дом деньги, успех, охраняют от болезней, бед и несчастий.

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Страстная пятница – что можно есть

Верующие ничего не едят в Страстную пятницу – вплоть до выноса в церкви Плащаницы, в которую, по преданию, завернуто было тело Спасителя (это примерно 14:00-15:00). После можно хлеб и воду.

Причем, по примете, если не пить воды в этот день – потом целый год слез лить не доведется и ни от одного напитка беды не будет (отравления, опьянения и пр.). А еще люди говорят, что полное воздержание от еды и воды в Страстную пятницу наделит человека возможностью предвидеть свою смерть за три дня до кончины.

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Страстная пятница – что можно делать, традиции

В этот день люди молятся, постятся – а физическим трудом не занимаются.

Единственное исключение в работе – можно печь пасхи и красить яйца. Но делать это можно лишь натощак и после молитвы Отче наш.

Испеченную в Страстную пятницу пасху полностью в Воскресение Господне не съедают – маленький кусок до следующей Пасхи хранят за иконой как оберег от пожара и стихийных бедствий, как защитника здоровья домочадцев.

Чтобы в Страстную пятницу очистить дом от всякого зла, приносят из церкви 12 свечей, зажигают их по разным углам и не гасят, пока те сами не догорят. А еще в каком-то месте свеча начинает трещать и чадить – этот участок трижды обносят свечой против часовой стрелки и крестят, чтобы изгнать оттуда порчу.

Считается, что обряд со свечами также привлекает деньги в дом.

Еще богатство к человеку привлекает благотворительность в этот день: чем больше милостыне раздашь – тем больше потом денег к человеку вернется.

Молодые мамочки в Страстную пятницу стараются отучить ребенка от груди – считается, что это самый благоприятный для этого день. Заодно такой малыш, по примете, будет расти здоровым и счастливым.

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Страстная пятница – что нельзя делать, приметы и суеверия

В Страстную пятницу нельзя:

  • работать физически, особенно грешно трудится в огороде и саду – то есть нельзя беспокоить землю (исключение – посев петрушки);
  • брать в руки любые металлические орудия, включая нож для нарезания продуктов;
  • плюнуть на землю – иначе, мол, на весь год без присмотра ангелов останешься;
  • сушить белье – есть суеверие, что на нем проступят пятна крови;
  • стричься и красить волосы – чтоб не потерять красоту и здоровье;
  • заниматься сексом – считается, что ребенок, которого зачали в Страстную пятницу, родится больным или вырастет очень жестоким;
  • злоупотреблять алкоголем – иначе, по поверью, хроническим алкоголиком человек станет;
  • праздновать дни рождения, юбилеи и пр. и вообще всячески веселиться.

Страстная пятница 2020 – открытки и поздравления

Страстная пятница – это не только день земной смерти Христа, но одновременно и день спасения всего человечества. Великая пятница – это праздник, когда Спаситель искупил грехи всех людей своей великой жертвой. Об этом и призван напомнить праздник. А еще – вселить в людей надежду и веру в Божью милость.

Страстная пятница — день в память о Христе,

О том, как принял смерть на страшном он кресте,

Не о пощаде в смертный час, молив врагов,

А лишь просив об искупленьи их грехов.

В Страстную пятницу пекут целебный хлеб

И в церкви кольца освящают от всех бед.

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***

В день Страстной пятницы я хочу попросить прощения у Бога. Христос, прости мне все мои грехи. Мы, люди, не задумываясь, совершаем плохие поступки, а ты все видишь. Направь меня на путь истинный, когда я хочу сделать что-то плохое. Молю тебя, укажи мне правильный путь к вечной жизни.

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***

Страстная пятница взошла на порог,

Нам следует вспомнить серьезно,

Как сына на страсти отдал за нас Бог,

Чтоб все осознали – спастись нам не поздно!

Желаю вам больше покоя, терпенья,

Чтоб легче нам было понять, осознать,

Желаю Вам очень большого смирения,

Чтоб истину Божью успешно познать!

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***

День Страстной пятницы говорит о том, что грядет Воскресенье Господне и все верующие люди будут веселиться и восхвалять своего Спасителя. Мы от всей души поздравляем православных с этим днем и желаем, чтобы каждый сегодня помолился в церкви и попросил у Господа прощения за все содеянные грехи.

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Страстная пятница 2020 – открытки

***

Страстная пятница — день памяти о муках,

Которые испытывал Христос,

И, кажется, исчезли в мире звуки,

Ведь жизнь за нас свою он преподнес,

Почтим же мы молчанием страдания

Спасителя, Великого Христа,

И посвятим сей день все мы молчанию,

Сегодня говорят пускай сердца!

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Страстная пятница 2020 – открытки

***

День сегодня не простой,

Пятница страстная!

Нынче весь народ честной

Страстно жаждет рая!

Все грехи с себя обмыв

Вечером вчерашним,

О страданиях забыв,

В сумраке домашнем.

Мы с тревогой ждем чудес,

Радостных свершений.

Чтоб сказать: "Христос воскрес!

В это воскресенье!"

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Страстная пятница 2020 – открытки
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