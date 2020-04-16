Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять

Запреты и приметы Страстной пятницы, что нельзя делать в Страстную пятницу и почему, а также поздравления со Страстной пятницей – в материале Главреда.
Страстная пятница 2020 отмечается 17 апреля. Это день казни Христа, день его смерти – самый грустный и трагичный праздник в христианстве.
Страстная пятница имеет ряд особых примет и запретов – что нельзя делать в этот день, а что нужно, что можно есть и зачем дарить открытки со Страстной пятницей, выяснил Главред. Народные приметы Страстной пятницы, если верить нашим предкам, помогают привлечь в дом деньги, успех, охраняют от болезней, бед и несчастий.
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Страстная пятница – что можно есть
Верующие ничего не едят в Страстную пятницу – вплоть до выноса в церкви Плащаницы, в которую, по преданию, завернуто было тело Спасителя (это примерно 14:00-15:00). После можно хлеб и воду.
Причем, по примете, если не пить воды в этот день – потом целый год слез лить не доведется и ни от одного напитка беды не будет (отравления, опьянения и пр.). А еще люди говорят, что полное воздержание от еды и воды в Страстную пятницу наделит человека возможностью предвидеть свою смерть за три дня до кончины.
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Страстная пятница – что можно делать, традиции
В этот день люди молятся, постятся – а физическим трудом не занимаются.
Единственное исключение в работе – можно печь пасхи и красить яйца. Но делать это можно лишь натощак и после молитвы Отче наш.
Испеченную в Страстную пятницу пасху полностью в Воскресение Господне не съедают – маленький кусок до следующей Пасхи хранят за иконой как оберег от пожара и стихийных бедствий, как защитника здоровья домочадцев.
Чтобы в Страстную пятницу очистить дом от всякого зла, приносят из церкви 12 свечей, зажигают их по разным углам и не гасят, пока те сами не догорят. А еще в каком-то месте свеча начинает трещать и чадить – этот участок трижды обносят свечой против часовой стрелки и крестят, чтобы изгнать оттуда порчу.
Считается, что обряд со свечами также привлекает деньги в дом.
Еще богатство к человеку привлекает благотворительность в этот день: чем больше милостыне раздашь – тем больше потом денег к человеку вернется.
Молодые мамочки в Страстную пятницу стараются отучить ребенка от груди – считается, что это самый благоприятный для этого день. Заодно такой малыш, по примете, будет расти здоровым и счастливым.
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Страстная пятница – что нельзя делать, приметы и суеверия
В Страстную пятницу нельзя:
- работать физически, особенно грешно трудится в огороде и саду – то есть нельзя беспокоить землю (исключение – посев петрушки);
- брать в руки любые металлические орудия, включая нож для нарезания продуктов;
- плюнуть на землю – иначе, мол, на весь год без присмотра ангелов останешься;
- сушить белье – есть суеверие, что на нем проступят пятна крови;
- стричься и красить волосы – чтоб не потерять красоту и здоровье;
- заниматься сексом – считается, что ребенок, которого зачали в Страстную пятницу, родится больным или вырастет очень жестоким;
- злоупотреблять алкоголем – иначе, по поверью, хроническим алкоголиком человек станет;
- праздновать дни рождения, юбилеи и пр. и вообще всячески веселиться.
Страстная пятница 2020 – открытки и поздравления
Страстная пятница – это не только день земной смерти Христа, но одновременно и день спасения всего человечества. Великая пятница – это праздник, когда Спаситель искупил грехи всех людей своей великой жертвой. Об этом и призван напомнить праздник. А еще – вселить в людей надежду и веру в Божью милость.
Страстная пятница — день в память о Христе,
О том, как принял смерть на страшном он кресте,
Не о пощаде в смертный час, молив врагов,
А лишь просив об искупленьи их грехов.
В Страстную пятницу пекут целебный хлеб
И в церкви кольца освящают от всех бед.
***
В день Страстной пятницы я хочу попросить прощения у Бога. Христос, прости мне все мои грехи. Мы, люди, не задумываясь, совершаем плохие поступки, а ты все видишь. Направь меня на путь истинный, когда я хочу сделать что-то плохое. Молю тебя, укажи мне правильный путь к вечной жизни.
***
Страстная пятница взошла на порог,
Нам следует вспомнить серьезно,
Как сына на страсти отдал за нас Бог,
Чтоб все осознали – спастись нам не поздно!
Желаю вам больше покоя, терпенья,
Чтоб легче нам было понять, осознать,
Желаю Вам очень большого смирения,
Чтоб истину Божью успешно познать!
***
День Страстной пятницы говорит о том, что грядет Воскресенье Господне и все верующие люди будут веселиться и восхвалять своего Спасителя. Мы от всей души поздравляем православных с этим днем и желаем, чтобы каждый сегодня помолился в церкви и попросил у Господа прощения за все содеянные грехи.
***
Страстная пятница — день памяти о муках,
Которые испытывал Христос,
И, кажется, исчезли в мире звуки,
Ведь жизнь за нас свою он преподнес,
Почтим же мы молчанием страдания
Спасителя, Великого Христа,
И посвятим сей день все мы молчанию,
Сегодня говорят пускай сердца!
***
День сегодня не простой,
Пятница страстная!
Нынче весь народ честной
Страстно жаждет рая!
Все грехи с себя обмыв
Вечером вчерашним,
О страданиях забыв,
В сумраке домашнем.
Мы с тревогой ждем чудес,
Радостных свершений.
Чтоб сказать: "Христос воскрес!
В это воскресенье!"