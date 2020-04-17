18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу

Великая суббота и Благодатный огонь 2020 - что делать 18 апреля / 1zoom.ru

18 апреля 2020 – сегодня праздник предпасхальный. Это Великая суббота 2020 года – день, когда происходит схождение Благодатного огня в 2020 году. Подробнее читайте в нашем материале Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн.

Мир отмечает Международный день памятников и исторических мест и Международный день цирка. Также это Всемирный день радиолюбителя.

В нашей стране в этот день празднуются День основания Общества Красного Креста в Украине и День окружающей среды.

По народному календарю, 18 апреля – Федул Ветреник.

18 апреля – праздник церковный

Заканчивается Страстная неделя 2020 Великого поста – в Великую субботу разрешается постная горячая пища без растительного масла.

Также православные 18 апреля почитают память мучеников диакона Агафопода, чтеца Феодула и иже с ними, которые отдали жизнь за веру в 303 году.

18 апреля – приметы

Есть такие приметы 18 апреля на погоду:

ясный и теплый день – к такому же лету;

на околице все звуки хорошо слышны – к ненастью и ветреной погоде;

с Федула ждут начала теплого сезона.

18 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеВкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020Великую субботу посвящают молитвам – физический труд под запретом. Исключение – приготовление к Пасхе 2020. Заканчивают все приготовления к праздничному столу.

Со второй половины дня уже можно святить паски и крашеные яйца. Ранее мы писали о том, как освятить пасху онлайн в 2020 год.

Верующих в этом году освободили от обязанности святой исповеди и причастия.

Чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость – нужно умыться водой из таза, куда перед этим положили освященное яйцо.

Также это день, когда особо приветствуется любая благотворительность.

На Федула считается полезным проветрить дом. Исключения – Киевская и Запорожская области, где из-за смога людей просят вообще не открывать окна и форточки.

По народным поверьям, 18 апреля нельзя:

вообще ничего есть с 03:00 ночи до утра в ночь на воскресенье – в это время как раз идут божественные литургии;

пробовать паски и яйца, которые приготовили на Пасху – еще идет пост;

кричать, ругаться и веселиться – недаром последний день Великого поста называется Тихим;

брать и давать в долг – иначе весь год будут проблемы с деньгами;

заниматься рукоделием;

ходить на рыбалку и охоту;

заниматься сексом.

18 апреля – именины

День ангела справляют Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен и Феодул.

18 апреля – кто родился

18 апреля родились такие знаменитости: