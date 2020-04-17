18 апреля – какой праздник: что надо и нельзя делать в Великую субботу

Что можно делать в Великую субботу 2020 накануне Пасхи, а что категорически нельзя – выяснил Главред.
18 апреля 2020 – сегодня праздник предпасхальный. Это Великая суббота 2020 года – день, когда происходит схождение Благодатного огня в 2020 году. Подробнее читайте в нашем материале Схождение Благодатного огня 2020 – где и во сколько смотреть онлайн.
Мир отмечает Международный день памятников и исторических мест и Международный день цирка. Также это Всемирный день радиолюбителя.
В нашей стране в этот день празднуются День основания Общества Красного Креста в Украине и День окружающей среды.
По народному календарю, 18 апреля – Федул Ветреник.
18 апреля – праздник церковный
Заканчивается Страстная неделя 2020 Великого поста – в Великую субботу разрешается постная горячая пища без растительного масла.
Также православные 18 апреля почитают память мучеников диакона Агафопода, чтеца Феодула и иже с ними, которые отдали жизнь за веру в 303 году.
18 апреля – приметы
Есть такие приметы 18 апреля на погоду:
- ясный и теплый день – к такому же лету;
- на околице все звуки хорошо слышны – к ненастью и ветреной погоде;
- с Федула ждут начала теплого сезона.
18 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеВкусное и красивое пасхальное меню: что приготовить на Пасху 2020Великую субботу посвящают молитвам – физический труд под запретом. Исключение – приготовление к Пасхе 2020. Заканчивают все приготовления к праздничному столу.
Со второй половины дня уже можно святить паски и крашеные яйца. Ранее мы писали о том, как освятить пасху онлайн в 2020 год.
Верующих в этом году освободили от обязанности святой исповеди и причастия.
Чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость – нужно умыться водой из таза, куда перед этим положили освященное яйцо.
Также это день, когда особо приветствуется любая благотворительность.
На Федула считается полезным проветрить дом. Исключения – Киевская и Запорожская области, где из-за смога людей просят вообще не открывать окна и форточки.
По народным поверьям, 18 апреля нельзя:
- вообще ничего есть с 03:00 ночи до утра в ночь на воскресенье – в это время как раз идут божественные литургии;
- пробовать паски и яйца, которые приготовили на Пасху – еще идет пост;
- кричать, ругаться и веселиться – недаром последний день Великого поста называется Тихим;
- брать и давать в долг – иначе весь год будут проблемы с деньгами;
- заниматься рукоделием;
- ходить на рыбалку и охоту;
- заниматься сексом.
18 апреля – именины
День ангела справляют Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен и Феодул.
18 апреля – кто родился
18 апреля родились такие знаменитости:
- 1480 — незаконная дочь папы римского Александра VI и его любовницы Ваноццы деи Каттанеи, графиня Пезаро, герцогиня Бишелье, герцогиня Феррары Лукреция Борджиа.
- 1917 — актер театра и кино Георгий Вицин.
- 1897 — украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий.
- 1929 — украинский кинорежиссер, писатель Владимир Луговской.
- 1971 — английский актер Дэвид Теннант.
- 1978 — украинский бизнесмен, разработчик компьютерных игр Сергей Григорьевич.