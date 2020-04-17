Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня

Из хороших новостей – радиационный фон в норме.
В Киеве зафиксировали самый высокий уровень загрязненности воздуха – красный. Людей настоятельно просят не открывать окон и тем более не выходить на улицу.
Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что задымление в Киеве – следствие пожаров не только в Чернобыльской зоне отчуждения. По его словам, в столицу также занесло воздушные отходы от пожаров в Киевской и Житомирской областях.
Из хороших новостей – радиационный фон в норме.
Воздух в Киеве сегодня – по районам
В Киеве индекс качества воздуха зафиксирован как "нездоровый" – агрегатор качества воздуха aqicn.org указал его на уровне 194 балла из 500.
В отдельных районах Киева индекс превышает 300: на Позняках – более 400, на Троещине – почти 400 ("опасное" состояние), в районе Дарницкой площади – до 430, на правом берегу – до 305.
Загрязненный воздух в Киеве – что делать
В повышенной зоне риска – метеочувствительные люди и те, у кого есть хронические заболевания.
МОЗ объяснил, что из-за дыма люди могут жаловаться на:
- трудности с дыханием,
- головную боль,
- раздражение глаз,
- кашель,
- воспаление слизистой оболочки носа и гортани,
- ряд заболеваний и аллергий.
Доктор Евгений Комаровский рекомендует:
- Максимально сократить время пребывания на улице.
- Если выходили на улицу, то по возвращении домой сразу переодеться и принять душ.
- Все двери, окна, форточки и балкон держать закрытыми, по возможности включить кондиционер и бытовой очиститель воздуха.
- Стараться поддерживать в доме влажность воздуха 40-70%.
- Много пить (вдвое больше обычного), даже через "не хочу".
- Регулярно закапывать нос солевыми растворами.
- Избегать любых действий, способных дополнительно испортить воздух: не жарить еду, не зажигать ароматические свечи и камины, не курить, не пользоваться пылесосом.
- При наличии хронических болезней легких (бронхиальная астма, например), необходимо обсудить с врачом необходимость дополнительного приема лекарств или скорректировать дозу.