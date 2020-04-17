Наивысший уровень опасности: что творится в Киеве сегодня

Воздух в Киеве сегодня - почему невозможно дышать и что делать / РБК-Украина

В Киеве зафиксировали самый высокий уровень загрязненности воздуха – красный. Людей настоятельно просят не открывать окон и тем более не выходить на улицу.

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что задымление в Киеве – следствие пожаров не только в Чернобыльской зоне отчуждения. По его словам, в столицу также занесло воздушные отходы от пожаров в Киевской и Житомирской областях.

Из хороших новостей – радиационный фон в норме.

Воздух в Киеве сегодня – по районам

В Киеве индекс качества воздуха зафиксирован как "нездоровый" – агрегатор качества воздуха aqicn.org указал его на уровне 194 балла из 500.

В отдельных районах Киева индекс превышает 300: на Позняках – более 400, на Троещине – почти 400 ("опасное" состояние), в районе Дарницкой площади – до 430, на правом берегу – до 305.

Загрязненный воздух в Киеве – что делать

В повышенной зоне риска – метеочувствительные люди и те, у кого есть хронические заболевания.

МОЗ объяснил, что из-за дыма люди могут жаловаться на:

трудности с дыханием,

головную боль,

раздражение глаз,

кашель,

воспаление слизистой оболочки носа и гортани,

ряд заболеваний и аллергий.

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