Как уберечься от дыма и гари: Комаровский дал советы киевлянам

В Киеве 17 апреля тяжело дышать / РБК-Украина

В пятницу, 17 апреля, в Киеве продолжает расти уровень загазованности воздуха - показатель уже 338, а это уже представляет опасность. Вероятно, к ночной гари прибавился еще и утренний трафик. Таким образом, киевлянам снова тяжело дышать. Педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать при сильном задымлении на улице.

Рекомендации Комаровского опубликованы на его сайте. В частности, доктор советует:

1. Сократить время пребывания на улице. Если все же пришлось выйти на улицу, стоит избегать физических нагрузок, дышать носом, постараться не совершать глубоких вдохов. По возможности волосы нужно закрыть головным убором.

2. Отложить утренние пробежки до лучших времен. Для этого полезного занятия сейчас не лучшее время.

3. Вернувшись с улицы домой, нужно сразу переодеться и принять душ.

4. Всё двери, окна, форточки и балкон нужно закрыть, по возможности включить кондиционер и бытовой очиститель воздуха.

5. Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40-70 %. Комаровский объяснил, что в сухом воздухе мы постоянно вдыхаем пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол.

Чтобы поддерживать влажность, нужно включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д.

6. Много пить, даже через "не хочу". По словам Комаровского, способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать.

Кроме того нужно регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.

7. Избегать любых действий, способных дополнительно испортить воздух, то есть не нужно жарить еду, зажигать ароматические свечи и камины, курить. Также стоит отложить на потом уборку с использованием пылесоса.

8. При наличии хронических болезней легких (бронхиальная астма, например), необходимо обсудить с врачом необходимость дополнительного приема лекарств или скорректировать дозу.

Спасут ли маски от дыма и гари

Маска, способная реально защитить от задымления, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. При этом большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии.

"Их применение - это психотерапия: дескать, "я себя спасаю". Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно", - посоветовал Комаровский.

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Напомним, по состоянию на утро 17 апреля уровень радиации в Киеве из-за пожаров в Чернобыльской зоне оставался в пределах допустимых значений.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техники Киевавтодора.

"Сейчас уже выехали спецавто Киевавтодора для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы" - написал Кличко на своей странице в Facebook 16 апреля.