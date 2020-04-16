"Самый грязный город в мире": жителей Киева просят не открывать окна и не гулять

Киев затянуло едким дымом / Фото: Facebook/ Рефат Чубаров

Вечером 16 апреля Киев затянуло дымом, в воздухе появился запах продуктов горения и дышать жителям столицы стало практически невозможно. Песчаная буря, бушевавшая накануне в столице, принесла в город едкий дым с чернобыльских пожарищ.

Город охватила паника. Жители в Facebook начали писать о критической ситуации, эксперты отмечали высокий уровень загрязненности воздуха.

"Киевляне и жители Киевской области, не открывайте окна до утра. После пылевой бури днём и повышенной концентрации мелкодисперсной пыли PM10, к вечеру пришли огромнейшие концентрации более вредной фракции пыли – PM2.5. Почти все станции мониторинга в Киеве и пригороде показывают красный и даже некоторые фиолетовый уровни индекса качества воздуха по для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Если у вас есть увлажнитель или очиститель воздуха – обязательно включайте", - пишет Павел Ткаченко.

Нардеп Владимир Арьев привел статистику, которая показывает, что по уровню загрязненности воздуха Киев стал самым грязным городом на планете.

"По состоянию на сейчас, Киев является городом с самым загрязненным воздухом в мире с показателем 238! Норма - до 50 Закрывайте окна и на задымленную улицу желательно не выходите без респиратора - маска не поможет", - отметил он.

Пресс-служба Киевской горадминистрации сообщила, что в столице наблюдается загрязнение воздуха продуктами горения, однако замеры произведены и радиационный фон остается в норме. Причина – пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.

В мэрии столицы озвучили рекомендации для жителей:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, Киев накрыла не просто пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ, что намного опаснее. Прогноз озвучил заслуженный штурман-испытатель СССР, авиационный эксперт Олег Коршунов.