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"Есть угроза жизни": Киевсовет экстренно обратился к гражданам в связи с пылевой бурей

16 апреля 2020, 20:35

В Киевсовете призвали жителей столицы плотно закрывать окна.

Из-за бури в Киевсовете экстренно обратились к киевлянам

Киев сегодня накрыла жуткая пылевая буря. В результате непогоды 5 человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести, а в Киевской области произошло масштабное ДТП с жертвами.

В связи с этим, в Киевсовете заявили, что пылевая буря может нести за собой немало угроз, в том числе и для здоровья людей.

"Пылевая буря - необычное для Киева явление. Откуда оно? То, что сейчас наблюдаем в Киеве и области - результат ветровой эрозии почв", - написал депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook. 

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По его словам, это явление вызвано длительным отсутствием осадков, в том числе и снега зимой - верхняя часть почвы сейчас пересушена, поэтому порывы ветра, которые составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухой земли на большие расстояния.

Также депутат сообщил о печальных последствиях непогоды.

"Буря может навредить зеленым насаждениям. Ветер переносит частицы почвы, которые имеют другой состав, чем в зеленых зонах Киева, они более засолены. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит. Снижение урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушенные, а ветер сдувает плодородный слой почвы. Угрозы здоровью людей. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Также воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатываются поля", - написал Яловой.

Пока пылевая буря не закончилась, он призвал всех жителей Киева по возможности оставаться дома, а также плотно закрыть все окна до момента, когда ветер стихнет. 

Он также посоветовал в случае, если есть необходимость выйти, то кроме маски надеть еще и очки, чтобы пыль не попал в глаза. 

"Укргидрометцентр прогнозирует дожди 20-21 апреля. Это позволит увлажнить почву и уменьшить концентрацию пыли в воздухе. Но в результате изменения климата и, соответственно, малого количества осадков, пылевые бури будут повторяться", - добавил он.

Пылевая буря в Киеве

Ранее Главред писал, что в Чистый четверг Киев накрыла жуткая пылевая буря. Из-за опасного природного явления видимость, в том числе и на дорогах, резко ухудшилась. Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, ураганный ветер нес над Киевом облако пыли. В городе наблюдалась низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер: в столице порывы ветра достигали 17-22 м/с.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек. 

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 17 апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым.

В то же время под Киевом из-за непогоды столкнулись шесть автомобилей, есть погибшие и травмированные, сообщили в Патрульной полиции.

буря КГГА новости Киева
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