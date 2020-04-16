Пылевая буря в Киеве: жуткие подробности о пострадавших

В результате пылевой бури в больницу угодили пять человек

Сегодня, в Чистый четверг, Киев накрыла жуткая пылевая буря.

Из-за опасного природного явления видимость, в том числе и на дорогах, резко ухудшилась.

Как рассказали в Киевской городской госадминистрации, ураганный ветер нес над Киевом облако пыли. В городе наблюдалась низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер: в столице порывы ветра достигали 17-22 м/с.

По информации пресс-службы ГСЧС, в результате пылевой бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек.

Люди получили травмы разной степени тяжести из-за падения деревьев и телеантенн.

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"За день были случаи. Их было всего пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - сообщили в службе.

В то же время спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в Киеве сегодня упали два столба электросетей.

"У нас звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электросетей. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирована вызывают сразу скорую. Каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было", - добавила она.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 17 апреля, ветер стихнет, только в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым.

В то же время под Киевом из-за непогоды столкнулись шесть автомобилей, есть погибшие и травмированные, сообщили в Патрульной полиции.