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Киев накрывает "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт

16 апреля 2020, 18:18

По мнению Олега Коршунова, радиационный фон в Киеве совсем скоро изменится.

Киев, смог, туман
Авиационный эксперт считает, что Киев накрыл пепел чернобыльских пожаров

Киев накрыла не просто пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ, что намного опаснее.

Об этом в комментарии Главреду заявил заслуженный штурман-испытатель СССР, авиационный эксперт Олег Коршунов, который в силу своей профессии является специалистом и в метеорологии.  

Все киевляне могли наблюдать, как около трех часов дня поднялся сильный ветер, и можно было увидеть надвигающуюся с севера огромную серо-желтую тучу, которая вскоре накрыла город, и появился удушливый запах.

По мнению Коршунова, сильный северный ветер поднял пепел и пыль с тех мест, где до вчерашнего дня на протяжении десяти суток бушевали пожары в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Пепел легко поднимается ветром и переносится на большие расстояния. И вот эту гадость из Чернобыля понесло строго на Киев. Ветер дует с севера, а Чернобыль находится как раз севернее столицы. Ветер не утихает, соответственно, эти массы продолжает нести сюда. Небо стало еще более серым, видимость плохая, воздух такой, что дышать тяжело. До тех пор, пока будет сохраняться сильный северный ветер, мы будем дышать этой гадостью", – отметил авиационный эксперт.

Читайте такжеПожар в Чернобыльской зоне играет на руку коронавирусу - эколог РатушнаяОлег Коршунов считает, что, поскольку пыль и пепел идут с пожарищ Чернобыля, они могут содержать и радиоактивные вещества.

"Радиационный фон в Киеве совсем скоро изменится. Ведь горели леса в Чернобыльской зоне и травяная подстилка, потому, естественно, в воздухе повысилась концентрация вредных веществ, зол, радиоактивных элементов. Когда сильный ветер поднял все это с той огромной площади, где буйствовали чернобыльские пожары, он понес это на Киев. Возможно, пока что радиационный фон в столице в норме, однако он бы и не изменился сразу. Но поскольку северный ветер будет сохраняться на протяжении нескольких часов, Киев накроет "одеялом" из пепла с радиоактивными частицами", – считает эксперт.

При этом Коршунов категорически не согласен с теми, кто считает, что мы столкнулись с обычной пылевой бурей, возникшей при штормовом ветре после бесснежной зимы и засушливой весны.

"Чтобы поднять пылевую бурю, нужно севернее Киева иметь какую-то пустыню или полупустыню. Я пылевые бури в своей жизни видел не раз, например, в Израиле, потому очень хорошо представляю, что это такое. У нас же – пепел: серого цвета туча, серо-желтый воздух и очень тяжело дышать. От Киева до Чернобыля – в основном леса, практически нет мест, с которых можно поднять такую пыль. Плюс есть Киевское море. Потому это – ничто иное, как пепел, поднятый штормовым ветром с чернобыльских пожарищ", – подчеркнул эксперт.

Власть, по мнению Коршунова, в сложившейся ситуации, как минимум, должна оповестить население о происходящем и призвать не покидать дома. Благо, что большинство людей и так сидят дома из-за карантина.

"Киевляне должны быть предупреждены о происходящем и воздержаться от выхода на улицу, а также закрыть окна, форточки, двери. Но у нас, как всегда, тишина, все молчат", – подытожил авиационный эксперт.

Олег Коршунов пожары Чернобыль буря радиация Киев
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