Дым из Чернобыля и пылевая буря: что происходит с уровнем радиации в Киеве сейчас

Уровень радиации в Киеве - в пределах нормы/ РБК-Украина

Вечером 16 апреля Киев затянуло дымом, в воздухе появился запах продуктов горения - столица Украины даже стала самым грязным городом на планете.

Дышать киевлянам стало практически невозможно. Многие забеспокоились и из-за уровня радиации в связи с пожарами в Чернобыльской зоне. Как свидетельствует онлайн-карта на сайте Института геохимии окружающей среды НАН Украины, в Чернобыльской зоне по состоянию на пятницу, 17 апреля, уровень радиации заметно превышает норму.

В Киеве же показатели сохраняются в пределах допустимых значений. Радиация в столице составляет в среднем 0,099-0,13, тогда как беспокоится стоит после 0,2.

Уровень радиации в столице 17 апреля / igns.gov.ua/rad-map

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техники Киевавтодора.

"Сейчас уже выехали спецавто Киевавтодора для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в ближайшие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы" - написал Кличко на своей странице в Facebook.

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Напомним, в Чернобыльской зоне в Киевской области вспыхнул масштабный пожар, сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха. 16 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали новый пожар возле села Корогод.