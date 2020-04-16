"Открытый огонь": в Чернобыльской зоне начался новый пожар

В Чернобыльской зоне возник новый пожар / dsns.gov.ua

В четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения, в Киевской области, снова начался пожар.

Об этом в Facebook сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"Снова открытый огонь в Чернобыльской зоне", - написал он.

Емельяненко подчеркнул, что пожар возник возле села Корогод в зоне отчуждения.

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Отметим, что в комментариях пользователи опубликовали скриншоты с изображением нанесенных на карту очагов пожара.

/ Facebook/Monika Nedvědová

/ Facebook/Monika Nedvědová

Напомним, мощный пожар в Чернобыльской зоне началась 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара составила около 35 га.

Со временем пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов.

14 апреля стало известно, что что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.